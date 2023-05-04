工程師率年輕團隊研發智能爐具 入行30年盼傳承經驗 優化大眾生活

近年愈來愈多嶄新的科技產品推出市面，可便利生活、提升效率，更能保障安全。以智能家居為例，現時只要一App在手，即可遙距控制家中大小電器及爐具，大大減低意外風險。優質生活背後，其實全憑一群努力不懈的工程師，堅持研發改善大眾生活的智慧科技產品，回應社會需求。於1989年加入香港中華煤氣有限公司（煤氣公司），至今已效力逾30年的產品開發工程師李浩良（Ivan）便是其中一位，不但帶領團隊研發保障家居安全的智能爐具及控制器，他更樂於將豐富知識及經驗傳承，盼與年輕人攜手研發更多創新、優質的產品。

攝影：黃寶瑩



享受從無到有的研發過程 平衡創意及可行性最重要

自80年代末加入公司，Ivan在維修、客服、銷售等部門工作過，最終在產品開發部「落腳」，全因享受「從無到有」的過程。他坦言一手一腳參與構思、策劃、選物料、組裝、測試等過程，到最後成功推出市面，滿足感很大。惟當年剛剛加入產品開發部，除了要認識研發流程，更要熟記物料知識，及多達十數個測試與認證標準申請過程，「不鏽鋼都有分幾種，每種特色也不同。其強度夠嗎？用來作焊接的話，防護性能又如何？於產品的不同部分，應分別使用甚麼物料？這些都要思考。」產品開發不止是將構思「落地」、變成可推出市面的產品的過程，Ivan指平衡各方因素相當重要，如成本效益、客人需求，銷售、安裝及更換難易度等，產品於追求創新及便利之餘，也要堅守安全實用等宗旨。Ivan曾在客服及銷售部工作的經驗，正好讓他能為團隊把關，提供有關產品功能、宣傳等意見，助產品更容易打入市場。

香港中華煤氣有限公司總經理（住宅產品及品質監控）李浩良（Ivan）自小已喜歡砌模型，充滿創意的他更會到鴨寮街買電子零件，活用不同物資自製玩具。

察覺長者家居安全風險 著力研發智能控制器 可遙距關火使照顧者放心

隨科技進步，智能家居已成為其中一大升級趨勢。Ivan的團隊早前自主研發智能控制器，加入物聯網概念，只需一部智能手機即可連結家中的煮食爐，不同家庭成員均可監察、遙距控制爐具。用家亦可設定時間提示、自動關火等功能，大大減低意外風險。之所以會萌生智能控制器的構思，源於Ivan的親身體驗，「我爸年紀大，常常忘記關火，曾經多次一回到家就聞到燒焦味。」團隊除了設計智能煮食爐外，亦考慮到未必每個家庭都負擔得到更換智慧爐具的開支，於是繼而研發智能控制器，只需安裝至家中原有的爐具供氣喉上，連接藍牙和家居Wifi即可使用，便同樣可透過手機App達至遙距控制功能，可大大節省經濟成本。早前煤氣公司更與香港社會服務聯會合作，上門為長者安裝智能控制器，此科技對獨居或患認知障礙症的長者尤其有幫助，令不少照顧者更加放心。

將智能控制器安裝至爐具供氣喉後，用家使用智能手機內的應用程式即可遙距關火，或設定時間掣提醒自己。

「新產品構思許多時來自生活。有問題需要處理，團隊便再集思廣益，思考如何實踐。」其後便歷經反覆的規劃、組裝和內、外部測試過程，直至符合各項標準，方可在公司內部讓同事們先使用，收集使用意見後再加以改良，方推出市場。Ivan續分享：「做產品開發，既有重覆性工序，執行上也一定會有許多問題和從未遇過的新難題，但這正是最有趣、最吸引人的地方。」除了考應變和解難能力，團隊也要不斷學習、提升自己，以解決開發期間的種種問題。而產品推出後，也不能就此鬆懈：「辦法總比困難多，沒有完美的產品，唯有不斷與市場保持溝通，透過銷售、客戶服務的同事與客人溝通，了解有何新增需求和改善地方，再一直完善產品，推出2.0、3.0版本。」

Ivan認為開發產品的構思大部分源於生活經歷，考驗工程師對生活的敏銳度。他也會上網了解國內、外的新產品和應用科技，持續學習。

煤氣公司產品開發團隊一直專注研發新產品，例如智能煤氣熱水爐及智能報錶系統等，方便用戶使用及提升家居安全。

匯聚前人知識及經驗 傳承予新一代 攜手優化大眾生活

現時Ivan的團隊大部分為年輕人，平均年齡約30歲左右。他指這群「新血」成長於科技發達的時代，具備一定數碼科技知識，擅於網上資料搜集，更能善用軟件畫圖、寫程式，效率好高。但經驗是產品開發的重要一環，Ivan積極籌備將工程師的開發過程，不論成功或失敗的經驗，以及歷年來的客戶技術支援個案，一一匯聚至系統之中，並按分類妥善保存。新一代的工程師只須打一個關鍵字，便能參閱前人經驗，加快「上手」之餘，更能時刻增值自己。

Ivan說：「系統集合每位工程師的經驗，有些可能我要花10年經歷才學習到的，新人用3至5年便學到。」系統幫助前人整理及傳承過往經驗，知道各種設計的優缺，不同部件物料使用的宜忌，開發過程須要的測試等等；另外哪些產品型號曾經發生的特殊維修個案，其問題徵狀、根本原因以及解決方案均備份存放至系統，當未來面對同類型維修問題，工程師便能更快洞悉，並在系統中找到相應解決方案。研發時可免「行舊路」重覆犯錯，維修時可免「行錯路」浪費工作時間。

知識固然要不斷吸收，經驗傳承更是優化產品及服務質素的重要基石，而具經驗的工程師正好能做到Ivan反覆提及的開發宗旨——平衡，以身作則教育新一代的工程師。先分析構思的可行性，要有創新，但切忌過份天馬行空；在商品化的過程中平衡成本效益，考慮廠家的生產成本、產品的投資價值、未來預期銷售量等等；現時產品講求ESG（環境、社會及管治）、追求環保，或產品如何實踐企業社會責任，幫助弱勢社群？這些都是開發要考慮的一部分。故前期規劃相當重要，方便達致平衡之餘，也造就各範疇利益或成效最大化的願景，「種種因素以外，我們堅持的大前提一直是安全。堅持開發創新產品，要對用戶有益、對社會有幫助，能改善大眾的生活、保障他們的安全，這些都是滿足感來源。」Ivan說。