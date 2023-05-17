調查：疫後報復式消費礙退休大計？　AIA劉家怡教你退休理財貼士

香港社會經歷近3年疫情後逐步復常，惟市民在退休理財上的一些新看法和新常態或令退休規劃陷入新「危機」！AIA早前公布「AIA理想退休生活調查」第14期¹ 結果，發現不少人在疫後報復式購物、娛樂及旅遊，令退休儲蓄計劃大落後！想盡早達致退「優」狀態，但又對理財、各項保障及投資計劃毫無頭緒？下文請來在強積金及退休金業務管理擁有豐富經驗的專家—友邦香港及澳門首席企業業務總監劉家怡女士（Elaine），就退休儲蓄、醫療保障、身心健康、退休投資4大範疇提供建議，助大家及早規劃退休！



KO 4大常見退休誤區 專家教路：「善用理財工具，了解各保障計劃，認清個人需要再投資！」

1／疫後報復式消費 動用退休儲蓄惹理財危機！

近半數受訪者表示過去三年疫情期間有增加儲蓄，同時近6成人稱通關後會動用儲蓄作報復式旅遊。Elaine認為市民大眾在疫後增加旅遊及消費無可厚非，惟過度消費恐打亂儲蓄步伐，長遠或影響退休生活質素：「退休後或須面對各種經濟負擔，單靠儲備未必能應付實際需要！大眾要平衡消費及儲蓄，並善用理財工具為退休建立更強保障。」她建議大家可以按自己的需要考慮不同的產品，以AIA的「友扣稅」產品為例，涵蓋自願醫保及合資格延期年金，還包括強積金可扣稅自願性供款（TVC），TVC有助收窄退休儲備缺口，兼可享扣稅好處*。

2／明白醫保重要卻沒購買 退休後恐失醫療保障

疫情令不少人意識到應加強醫療保障，惟曾感染新冠病毒病受訪者中，只有不足兩成有增購醫保，整體受訪者中更高逾2成人無任何醫保。Elaine提醒打工仔別完全依賴公司提供的醫療保障，因團體醫療保險於僱員離職、退休後保障將同時失效：「單靠僱主提供的團體保險有機會於退休後沒有任何醫療保障，即使有退休儲備，也未必足夠應付突如其來的醫療開支需要！」

要填補醫保缺口，Elaine認為可考慮趁年輕購買自願醫保或「可攜式」僱員自選醫療保障產品等個人醫療保險：「『可攜式』僱員自選醫療保障產品配合僱主提供的團體醫療保險，僱員即使離職或退休仍享醫療保障，住院、深切治療、手術、精神疾病等多項醫療費用通通可以獲保，加上申請程序簡易，毋須醫療核保，能輕鬆填補醫保真空期。」

3／在家工作藏隱憂？界線模糊或影響身心健康

疫情令在家工作（WFH, Work From Home）變得普遍，雖然看似舒適，惟工作、生活於同一空間，原來有76%受訪者反映界線會變得模糊。Elaine提醒僱主及僱員留意個人身心健康，共同建構更舒適正面的工作環境及文化。她推介打工仔可參與「AIA Vitality 健康程式」，接收更多有關體檢、運動、健康飲食、心靈健康等資訊。而僱主作為僱員的強大後盾，則可透過AIA的全方位僱員福利方案，支援僱員踏上健康之路。

4／對ESG投資感興趣？想籌劃多元退休投資組合 但無從入手

ESG（環境、社會和管治）是近年熱門話題，近8成受訪者都希望自己的退休投資組合包含相關產品，不過調查發現大部分人表示不知如何選擇。Elaine提醒大家要做足功課，了解相關產品是否符合個人投資目標及承受風險能力。她透露，AIA早已留意到ESG的大趨勢，早在2006年推出全港首隻具ESG概念的強積金基金供成員選擇，並透過不同渠道教育成員，提升他們對ESG及相關基金的認識。

當然除了相關ESG概念基金之外，現時AIA的強積金平台亦有逾20隻涵蓋不同地區和資產類別的強積金基金可供選擇，成員可按個人承受風險程度，揀選切合其投資需要的強積金基金，而且不限次數免費轉換強積金基金（受條款及細則約束）。

* 一切有關強積金自願性供款的稅務扣除，請依據相關《稅務條例》。AIA及其中介人並非提供任何稅務或會計建議。就任何稅務建議，閣下應諮詢你的稅務和會計顧問。

資源來源：

¹ 相關調查於2022年10月31日至11月11日期間進行，訪問共1,023名年齡介乎18-65歲及最少擁有一個強積金賬戶的在職港人。整個調查由獨立市場顧問公司Cimigo進行。