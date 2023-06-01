Sun Life永明全新健康管理服務平台「eSun寶」一站式健康增值服務

香港作為一個繁忙都市，日常生活、家庭、工作等都成了不少人的壓力來源。萬一不幸患病，要照顧自己已經不是容易，更何況要處理複雜的醫療問題，以至繁瑣的理賠問題。為了配合香港人的健康需要，Sun Life永明全新推出健康管理服務平台「eSun寶」¹，提供更靈活、多元化的增值服務補足傳統保險所忽略的部分，由初步診斷、治療期間至治療後都一站式周全照顧你的健康需要，當中更包括市場首創² 為客戶提供全面癌症基因檢測，以更精確的診斷定制個人化的治療方案。以下為你立即分析「eSun寶」全面貼心的增值服務，仲有癌症病人嘅個案分享！



從初步診斷到治療後周全保障 患者可專心養病

Sun Life永明專為合資格醫療及危疾保障計劃的客戶，打造全新的一站式健康管理服務平台「eSun寶」，協助客戶尋求更全面和多元化的治療方案選擇及支援，讓受保人可以真正安心專注康復。

由初步診斷開始，「eSun寶」提供4大服務令客戶在診斷的初期可以減少大家對疾病的憂慮，及得到更適切的醫療意見。當中包括市場首創為客戶提供「全面癌症基因檢測」以更精確的診斷定制個人化的治療方案；設有24小時服務專線，協助安排預約香港的專科門診、醫生轉介等的「尊尚醫療服務」；在緊急情況下為客戶免費安排必要的醫療輔助交通和醫療護送服務的「本地緊急支援」及可向於香港的網絡醫療專家尋求第二醫療意見的「醫療諮詢會診」。

而病人在治療期間可能最煩惱的是出院「找數」問題，唔洗煩喇，只要使用「免找數安排服務」在入院或日間手術之前獲得了預先批核，「eSun寶」就可代你支付住院期間或日間手術期間的所有合資格醫療費用³，免除出院後或進行日間手術後的索償手續，超級方便！另外即使你身在中國內地，亦可以透過「尊貴客戶中國內地陪診服務」享有由中國內地貴賓醫院網絡提供給尊貴客戶的導航和陪診服務，亦可獲轉介及優先預約內地醫生。

有別於傳統醫療保險，「eSun寶」亦同時關心客戶以至其家人的身心以至生活上的實際需要，於治療後客戶可享「愛屋及烏」保障，除了為客戶、客戶的配偶、子女和父母，甚至寵物亦得到照顧外，更有「癌症及中風家庭支援服務」。即使客戶被診斷患有癌症或中風時，客戶或其直系親屬可獲心理輔導服務，從內到外幫大家從病後可以再次構建健康生活。

乳癌個案分享：陳女士（42歲）

已婚的陳女士，與丈夫育有1名3歲的女兒。是永明港卓越醫療保客戶，她在整個治療癌症期間，都體驗到「eSun寶」增值服務帶來的好處。早前當她進行年度身體檢查時，意外發現乳房結節。為了解除疑慮她致電Sun Life永明的尊尚醫療服務，團隊向她推薦一位私家醫院的專科醫生，並協助陳女士預約諮詢時間。

經醫生為陳女士進行了乳房掃描和乳房結節細針穿刺，最終診斷後為乳癌。得知結果後，陳女士致電尋求醫療諮詢會診，專科醫生向她解釋診斷報告，亦建議她進行全面癌症基因檢測，從而度身訂造個人化的治療方案。由於陳女士投保了永明港卓越醫療保，所以全面癌症基因檢測所衍生之費用全免。根據建議，陳女士需要接受乳房切除術、標靶治療和免疫治療。

面對龐大的醫療費用，Sun Life永明一站式健康管理服務平台，除了協助陳女士初步診斷外，團隊亦為她批核120萬港元的免找數安排服務，以應對接受乳房切除 手術的住院和手術費用，讓她毋須擔憂財務狀況而安心養病。

丈夫非常擔心陳女士的身體狀況，幸有「eSun寶」的癌症及中風家庭支援服務，團隊安排了2次免費的心理輔導服務，讓丈夫得到情緒支援。最後陳女士經過3星期的治療後病情穩定，「eSun寶」安排陪同人員協助陳女士辦理出院手續，讓陳女士專注於康復，充滿信心迎接未來。

合資格客戶由即日起除了可享用Sun Life永明「eSun寶」的貼心增值服務外， 2023年6月30日前成功投保指定健康保障計劃⁴ 更可獲保費回贈。服務受條款及細則約束，想了解更多關於「eSun寶」詳情可瀏覽https://sunlife.co/d98s。

¹「eSun寶」服務受條款及細則約束。有關合資格產品之適用增值服務及相關細則，詳情請參閱服務單張及Sun Life 永明增值服務及輕鬆索償指南。增值服務由第三者服務機構提供，且非保證。除非另有說明該服務將會由Sun Life永明免費提供，我們僅涵蓋適用產品之受保人使用上述服務之行政安排的費用，所有為受保人轉介或安排的服務之實際費用（如有）均由保單持有人承擔。Sun Life永明將不時更改內容及保留最終權利。「eSun寶」只協助客戶作醫療預約等行政服務，並不保證成功，Sun Life永明不會提供任何健康或醫療建議。服務或會因應客戶購買的醫療或危疾計劃而有所不同，詳情請參閱永明增值服務指南、保障範圍及醫療服務供應商通知。

² 截至2023年4月1日，與香港主要保險公司之增值服務比較，免費提供全面癌症基因檢測為市場首創之增值服務。

³ 此安排之批核須受有關保單文件的條款及細則約束，及指定醫院是否接受有關住院付款保證通知書。Sun Life永明或Sun Life永明指定的醫療服務提供者所批出之住院付款保證通知書或其後批出之住院付款保證通知書，將不被視為Sun Life 永明已同意承擔根據保單支付及/或賠償保單主權人的責任；亦不被視為Sun Life永明已同意對任何違反保單條款及細則的情況不予追究。

⁴ 指定健康保障計劃包括永明港卓越醫療保/永明港無憂醫療保、永明港稱心醫療保、永明危疾家康保及永明危疾齊加保，優惠受條款及細則約束，詳情請參閱宣傳單張。

（資料及相片由客戶提供）