深圳文博會終於開鑼！線上線下同步展覽6大展館首設數字中國展區

第19屆中國（深圳）國際文化產業博覽（ICIF）將於明天正式揭幕，至11日一連6天於深圳國際會展中心舉行。有多達50多個國家及地區，逾300家境外參展商參展，期望可以引領文化產業及會展業的發展，激發文化創新及創造力。



今屆深圳文博會將於明天於深圳國際會展中心舉行，將邀請多達50多個國家及地區參展。（圖片由深圳文博會提供）

今屆展會內容可分為雲上展示與交流活動，及線下博覽與交易。展館方面，6個展館包括數字文代館、2個文化產業綜合館、粵港澳大灣區館、文旅消費館．一帶一路國際館及非遺．工藝美術．藝術設計人館，而雲上文博會平台就會按展館展區分類展示文化產品及項目，利用全景拍攝技術模擬線下文博會場景，將會場的展覽內容同步展示，並強化網上交易功能。

重點發展AI技術 開啟數字文化大門

今屆展會的其中一個亮點就是AI的應用，隨著科技的進步，AI的使用變得愈來愈廣泛，因此會場不同角落都設置不同AI裝置，包括播報新聞信息、預告交易活動、呈現展位亮點等。另外為隆其事，今屆展區首設「數字中國」核心區域，並以「數字中國，文化創新」為主題，建構出「開啟數字化大門」、「數字文化傳承」、「數字文化創新」及「數字文明時代」。

一帶一路展區 強化境外貿易

全球一體化是各國未來發展的大方向，而今屆文博會亦將擴大對外文化交流及貿易，進一步提升國家對國際文化貿易的競爭力。因此，文博會除了邀請超過300家參展商之外，展場更設立的「一帶一路．國際展區」，將設歐洲、亞洲、中東地區、非洲、南美地區展區及文化進口貿易展區，期望透過一連串的活動，加強對外招商及招展工作。

國家積極發展一帶一路，而今屆展會亦設立「一帶一路．國際展區」，期望可進一步加強對外招商及招展工作。（圖片由深圳文博會提供）

推動文化旅遊融合 促深圳成消費橋頭堡

自2004年舉辦首屆文博會以來，深圳文化產業就獲得高速發展。目前，深圳投身文化產業的人超過100萬，於2022年的資產達2600億人民幣，佔全市GDP達8%。為推動行業繼續發展，文博會搭建高端平台、聚集資源去擴大文化消費，成為「一站式」全國文化產業的橋頭堡。文博會期望將推動文化及旅遊融合，加強文旅消費潛力，故設立了文旅消費館，推動文旅消費。

深圳文化產業經過多年發展已成為該市的發展重心之一。（圖片由深圳文博會提供）

第十九屆深圳文博會參展資料

地點：深圳國際會展中心（寶安）

展會時間：6月7至11日

時間：6月7至10日早上9:30至下午6:30｜6月11日早上9:30至下午6:00

入場方法：可現場購票，也可關注微信公眾號「文博會」，再點選公眾號菜單欄【票證大廳】;【在線購票】

交通安排：深圳地鐵20號線可直達展館，由國展站下車C1C2出口，您即可直達深圳國際會展中心南登錄大廳。由國展北站C1C出口，您即可直達深圳國際會展中心北登錄大廳。開車可直接導航至「深圳國際會展中心」。深圳是寶安區展城路1號。