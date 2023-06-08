夏天降臨　蟑螂蚤蟎殺到　邊種滅蟲方法最有效？

香港的夏天以濕熱為人熟悉，但除此之外，蟑螂和蚤蟎亦令人相當頭痛。不論你居住香港島、九龍、新界或離島，只要夏天一到，便要跟這些害蟲正面交鋒。坊間流傳不少天然方法作應對，例如以薄荷味道趕走蟑螂，或是以高溫殺滅蚤蟎。本文將推薦最有效的殺蟲方法，讓大家無驚無險地度過夏天。



廚房廁所有蟑螂 布藝家具有蚤蟎

日防夜防，蟑螂難防！就算你想盡辦法保持家居清潔，只要夏天一到，仍是抵擋不了蟑螂的入侵。根據食物環境衛生署指出，香港出現的蟑螂主要分為美洲種、澳洲種和德國種。牠們特別喜歡黑暗、溫暖和潮濕的環境，因此你夜晚洗碗時，可能在廚房的角落見到有「小強」出沒，又或者夜晚去廁所時，會在排水口見到牠們的蹤影。

除了蟑螂外，蚤蟎同樣是港人於夏天的一大煩惱。蚤蟎所指的是跳蚤和塵蟎，前者經常出沒在家居的隙縫之中，例如是床褥或是布藝家具之中，牠們以吸食人血為主，令到被咬位置痕癢和出現紅腫。至於同在床鋪出沒的塵蟎體積較小，難以用肉眼看見，雖然他們不會吸食人血，但其排泄物卻會引起我們的呼吸道和皮膚過敏。

一到夏天，蟑螂和蚤蟎就成為港人的一大惡夢。

天然應對方法眾多 薄荷趕蟑螂 高溫滅蚤蟎

坊間流傳不少天然方法作應對，例如應付蟑螂方面，普遍認為薄荷味道能夠驅趕牠們，因此有說法是將薄荷精油混合酒精和水後，噴灑在蟑螂出沒的位置；又或者是將薄荷葉放進日常使用的茶包，然後放置在蟑螂出沒的位置，均有效驅趕牠們。對付蚤蟎方面，高溫處理似乎是大家的共識，例如是以80度的熱水清洗床單、被單和梳化套等家具布料；或是在吸塵機的收集袋加入殺蟲劑後，抽吸梳化和床褥等蚤蟎出沒的地方。

殺牠死煙霧滲透家中每個角落 成滅蟲好幫手

這些天然方法確實有一定的效用，但要徹底殺滅家中蟑螂和蚤蟎，講求的是要從根本入手，即是直搗其巢穴，才能斷絕牠們的繁殖。因此，能滲透家中每個角落的殺牠死煙霧殺蟲劑和滅蚤劑就成為你夏天滅蟲的好幫手。

殺牠死有一系列的滅蟲產品，若要對付蟑螂的話，就有外貌辨識度十分高的「紅彈」煙霧殺蟲劑，能殺滅曱甴、飛蟲、蒼蠅和蚊等害蟲，打擊病菌傳播，保護家人健康，適用於客廳、廚房及廁所。至於對付更微細的害蟲，就有「黃彈」煙霧滅蚤劑，能殺滅床蚤和塵蟎等，擊退致敏源頭，減少敏感症狀，而且適用於客廳、睡房和書房。

殺牠死「紅彈」煙霧殺蟲劑能殺滅曱甴、飛蟲、蒼蠅和蚊等害蟲，「黃彈」煙霧滅蚤劑則能殺滅跳蚤和塵蟎等微細害蟲。

日本製造的殺牠死產品安全有效，對人體無害，而且有效範圍達300平方尺，每3個月使用一次即可。此外，殺牠死的煙霧殺蟲、滅蚤系列一直穩踞全港市場銷量第一#。今個夏天要「迎戰」蟑螂和蚤蟎，殺牠死必定是你的好幫手。

其他殺他死產品：

#根據The Nielsen Company 2009年1月-2018年12月全港煙霧殺蟲、滅蚤系列零售報告

（資料及相片由客戶提供）