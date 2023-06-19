記住12306|買高鐵飛用呢個app就最方便！6大好處隨時Smart住出行

無論北上工幹、Weekend快閃2日1夜、抑或暑期一家大細返內地長線玩，高鐵絕對是最舒適快捷的交通工具之一！高鐵已轉用電子車票，可預購15天內出發的車票，購票後毋須取票，憑身份證明文件便可直接入閘乘車，不怕遺失實體車票影響行程。



唔知點樣去買高鐵車票？强烈推介利用中國鐵路官方12306手機app或網站，彈指之間已經買到15天內出發的高鐵車票，仲有6大好處令你出行輕鬆啲！

講你唔知-買高鐵車票用12306購票平台的6大好處

好處一︰建立12306賬戶，享受隨時隨地購票便利

使用12306票務平台首先要開戶，依家用回鄉證同香港手機號碼都可以登記賬戶，仲接受國際信用卡支付，包括Visa/ Master/ Unionpay等支付方式，即刻登記戶口就可以預購15日內出發的車票！以後無須再親身到高鐵車站排隊購票，省時方便，行程安排自然更輕鬆啦！

好處二︰隨時查閱班次及座位

由於高鐵已轉用電子車票，購票後可隨時登入12306賬戶，查閱訂單資料，包括日期，車站、班次及座位等，全程電子化，環保省時又方便。

好處三︰一站式購票

支援一站式購票，就算行程需要穿州過省，可以直接透過12306一take過買齊往來香港跨境高鐵車票及內地段車票，無需擔心到埗後要到當地車站續購其他內地車票，方便省時，計劃行程更輕鬆！

好處四︰完善售後服務 改期退票一app達成

出發前行程有變，要取消或改期，同樣可以登入12306賬戶，辦理退票及更改手續，毋須到車站辦理，助你靈活應變每個突發時刻。

好處五︰候補票機制 增加成功購率

遇上大時大節，如新年、國慶等日子，多人往返內地，高鐵車票一票難求！只要登入12306賬戶，可輪候已售罄班次的候補票，就可以增加成功購買理想班次車票的機會。

好處六︰儲分換免費車票

12306賬戶登記埋「鐵路暢行」會員計劃，購票乘車可賺取積分，換取免費車票，盡享優惠。

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12306網站︰12306.cn

手機app︰可直接在iOS及Google play下載

iOS ︰https://apps.apple.com/hk/app/%E9%93%81%E8%B7%AF12306/id564818797

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(資料及相片由客戶提供)