全城投入奧運日｜玩轉體育嘉年華　玩遊戲睇表演贏大獎

由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會(港協暨奧委會)主辦的2023奧運日暨杭州亞運會趣味跑，將於6月18日舉行，當日的節目非常豐富，有跑步活動、嘉年華攤位遊戲、杭州亞運會趣味跑、體育表演等等。多謝各跑手的踴躍參與，「個人跑」及「親子輕鬆跑」的比賽名額經已全數爆滿！想再感受多一些熱鬧的運動氣氛？當日另有免費入場的「開心香港」體育嘉年華，歡迎一家大細齊齊玩遊戲，欣賞體育示範同時贏大獎，也是相當不錯的周末活動！



運動體驗兼玩遊戲 儲印章換紀念品

體育嘉年華的內容非常豐富，為配合奧運日主題，特別設置多個運動體驗，包括首次成為奧運項目的滑板、籃球、實用射擊、飛盤，以及戶外羽毛球，大小朋友都可以親身參與其中，體驗不同運動的樂趣。此外，嘉年華亦有面部彩繪、泡泡樂等攤位，讓大家盡情打卡，沉浸在歡樂氣氛之中。每完成一項運動體驗或遊戲攤位後，參加者可獲得印章乙個，累積3個、6個或9個不同印章即可換領指定紀念品乙份，換完即止！

台上遊戲考體力又考腦力 贏走Panasonic家庭用品

台下攤位好玩，主舞台上的節目同樣豐富!想贏走Panasonic家庭用品，過一個開心的父親節，就要登記參加台上好玩刺激的小遊戲，包括「大字跳」、「手震腳震」、「指手畫腳」及「筷子搬運工」，考體力亦考腦力，3歲或以上就可以即場報名參加，把握機會贏走Panasonic輕巧型防纏結無線吸塵機、Panasonic四季寶、Panasonic濾水器!舞台還會有一系列精彩體育表演，包括︰跳繩、滑板、Busking等，絕對不容錯過！保齡球好手胡兆康及空手道運動員李振豪亦會出席活動，想一睹香港運動員的風采，就要密切留意當日的節目流程啦！

2023奧運日暨杭州亞運會趣味跑 - 體育嘉年華

日期︰6月18日(星期日)

時間︰早上9點30分至下午5點

地點︰西九文化區大草坪

費用︰免費

了解更多︰https://2023od.hkolympic.org/zh-hant

(資料及相片由客戶提供)