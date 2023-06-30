共融之道在於溝通理解　煤氣公司友善職場文化　連繫多元種族

在香港這個擁有750人口的多元城市，生活著8.4 %的異鄉人，儘管有著不同背景、種族、宗教和文化，但能在同一天空下相遇，也總算是值得珍惜的緣份。特別是在職場共事，彼此不再是擦肩而過的陌生人，而是肩負各自職責的合作夥伴，相處之道，講求的是多溝通、多包容。兩位少數族裔人士加入香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）多年，遇到的上司和同事都願意主動溝通和交流，互相體諒與理解，不但讓他們很快融入工作環境，同時也能尊重其文化和需要，亦師亦友，甚或猶如家人。二人均異口同聲形容公司和香港都是自己的家，他們樂於付出，也感恩沿途的經歷和得著。

攝影：鄭子峰



從餐飲業轉行 由零開始虛心學習 接聽熱線助少數族裔解決疑難

菲律賓裔的Casantusan Maricar Tanedo（Marie）7年前加入煤氣公司擔任客戶服務主任，主要負責接聽他加祿語（菲律賓方言）和英語的電話查詢熱線，以及處理網上系統的英語客人查詢。在香港出生的她，因家人關係於菲律賓讀書，但最終選擇回流香港生活和工作，視香港為家。Marie喜歡華語音樂，也常去茶餐廳或是到茶樓歎「一盅兩件」。加入公司前，她任職餐飲業，但因為想有穩定的作息時間以照顧家人，經朋友介紹加入煤氣公司，投身客戶服務工作，豈料愈做愈喜歡，深切體會到幫助客戶時的滿足感：「公司給予我很多機會和時間，提供不少培訓，讓我可適應和學習。同事亦一步步教導我、提點我。」

外傭是家務的「掌門人」，常於廚房、浴室接觸煤氣爐，使用安全對她們而言十分重要。Marie坦言部分外傭不擅英語，對報錶、維修等問題有不少疑難，因此她負責的他加祿語熱線十分重要，外傭可以使用自己的語言清晰地表達，讓Marie正確掌握客戶問題。偶爾也會遇到居港外藉人士查詢賬單、申辦或更改服務的問題，她也會迅速回覆，耐心解答。Marie表示：「我能用他們理解的語言及適切的表達方式向他們解釋情況、處理問題。能幫到人我覺得好開心，我希望藉著工作，令客戶有一個安心又安全的家。」Marie近年亦屢獲客戶來信表揚，讚賞她富責任感、有耐心，服務態度親切友善。

與同事無所不談 互相關心 儼如家人

客戶服務熱線經理林秀慧（Eppie）與Marie共事多年，她眼中的Marie十分上進，會主動接觸和學習不擅長的工作範疇，並懂得找方法處理難題：「她不懂閱讀中文，就將文字圖像化以幫助記憶，從而找出檢索中文資料的法門。」熱情、開朗的Marie不只備受客戶讚賞，在公司裡也是大家的「開心果」。當同事工作繁忙或遇到語言不通的情況，Marie會主動幫忙。

Marie閒時會與同事交流待客之道，也會傾「湊仔經」等日常生活事，廣東話、英語夾雜的聊天，增進了同事間的了解。Eppie說：「我知她喜歡喝老火湯，有時也會與她分享家裡煲的湯。她就會請我喝菲律賓涼茶，我也很喜歡。」Marie笑言事無大小也會跟Eppie分享，試過情緒爆煲忍不住哭，Eppie也冷靜陪伴及安慰她。

Eppie（左）指在Marie加入初期，她曾上網學「早晨」及「新年快樂」等他加祿語再跟Marie對話，Marie開心地表示也記得這一幕。Eppie說：「有時我們準備功夫多一點，這樣才可讓她們覺得這裡是值得留下來工作的地方。」

Marie憶述初入公司3個月便懷孕，當時工作剛上軌道，好擔心公司因此辭退她，最後意想不到地換來了滿滿的恭賀和祝福，使她十分感動。

共融源於溝通、關愛與一視同仁

對公司而言，Marie的加入無疑注入了不少正能量，同時也能以地道語言回應客人的需要。7年來見證Marie在家庭和工作上的各種轉變，Eppie坦言從沒因為Maire菲律賓人的身份而刻意配合，反而抱著一視同仁的心態與她相處，她認為透過溝通去了解她的想法，才是最好的職場共融方式，更說：「我認為職場共融最重要是主動溝通，讓她們感受關懷，遇到困難就提供適切的支援。我們沒分顏色、種族和背景，也不會讓她們覺得需要特別照顧，因關顧同事，不應在他們加入後才做，而是在他們加入公司前已準備妥當。」

在充滿愛的環境工作，Marie形容同事間的友誼像家人般親密，她十分感恩：「我不會離開公司，香港和煤氣公司也是我的家。」

Marie指同事間偶爾會聊「湊仔經」，相處像家人般親密、自在。

打破語言隔閡 耐心傳授工作技巧

巴基斯坦裔的Munir Durr-E-Shahwar（阿輝）2010年來港，與太太及三名孩子生活。來港前一句中文也不懂，所以起初找工作十分吃力，其後經同鄉介紹，報考煤氣公司管道鋪設技工。他指當年團隊裡的巴基斯坦裔同事逾十數人，得知獲聘後十分開心，因為好不容易才找到一份穩定的長工。

對廣東話一竅不通的他起初也擔心會影響工作，但遇上的師傅均十分友善，會耐心及清楚解說工作，並親力親為指導每個工序，助他一步一步上手。開坑、鋪管、燒喉、回泥、塡坑等工序都要學，現時阿輝負責將現有的煤氣喉管換成更安全耐用的PE膠喉，需要走勻全港十八區的工地。他說：「我的工作能幫助建設香港及提高煤氣喉管安全，我覺得好有意義，好開心。」

除了工作要邊做邊學，阿輝的廣東話也是邊學邊講，他笑言所有的廣東話都是同事教的。燃氣工程監督黃偉德（德哥）與阿輝共事八年，他指即使英語不流利，大家也很願意與阿輝溝通交流，於休息時間時會一起打機，看到阿輝研究電單車，也會一同討論及研究外觀和零件。他亦品嚐過阿輝太太準備的飯盒，有咖哩雞和煎餅，十分美味。阿輝說：「同事最喜歡我太太煮的咖哩雞，我會叫太太為大家準備，並會減輕辣度以迎合大家的口味。」

德哥（左）指現時科技發達，即使碰上語言不通，也可使用翻譯應用程式，不會因語言影響工作。

尊重彼此文化差異 貼心調整工作內容

身為回教徒的阿輝每日需祈禱五次，平日工作會利用午休時間祈禱，但若碰上每年的齋戒月，他需要從日出到日落都不吃不喝，對在工地工作的他來說，或會造成過大的體力負擔。公司亦體諒阿輝的情況，故特意在齋戒月安排體力需求較輕的工作給他，以減低脫水風險。德哥表示：「一般會安排他跟著我到倉庫，處理點貨和檢查零件等倉務工作，盡量不讓他在工地日灑雨淋。讓他舒服點，大家協調一下完全不是問題。」

由對廣東話一竅不通，到能聽得懂、可簡單對話，阿輝指他的廣東話都是同事教的。

至今在煤氣公司工作十年，阿輝經常參與公司舉辦的公益及康樂活動，如在中秋節、端午節和家人一齊製作月餅、包糉，當中食材更是特別為少數族裔準備；他亦與德哥一同參加公司的足球比賽，令他十分難忘。「好開心能找到這份長工，有穩定收入，能維持家庭所需，養活太太和三個小朋友。香港是我的第二個家，我想在煤氣公司工作至退休。」