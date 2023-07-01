龍豐進駐尖沙咀名店街送$298福袋！獨家優惠響應香港開心購物節

今日廣東道非常熱鬧，還有世界獅王代表隊助慶，引來不少市民圍觀，原來是龍豐Mall隆重開幕！

於一九九二年開業的龍豐集團，經過三十一年苦心經營，終於由小小的社區藥房發展成知名的連鎖藥妝百貨公司，並於今日(7月1日)對外界宣佈，集團旗下的尖沙咀廣東道龍豐Mall新店正式開幕，是集團旗下第14間分店了，更獲一眾知名零售品牌如馬百良、曼秀雷敦、撒隆巴斯、必理痛、嘉里醫藥等等送上開業花籃支持，目測海量花籃延綿過百米，足證龍豐集團與業界品牌合作無間、關係深厚。



龍豐集團廣東道分店隆重開幕，各界名人到賀 世界獅王代表隊助慶，逾百遊人駐足觀看。（龍豐集團）

香港獅王代表簪花掛紅醒獅助慶

為分享新店開業的喜悅，龍豐集團邀得不同界別人士出席剪綵儀式，包括人稱「木器大王」、瑞生控股國際集團主席傅世彪先生、副主席及行政總裁傅嘉俊先生、恆基兆業地產黎永堅先生、港九藥房總商會會長鍾錦榮先生及理事長林偉文先生等等均有現身祝賀。而在剪綵儀式過後，龍豐集團更安排即將代表香港，遠赴雲頂參與世界獅王爭霸賽的弘德龍獅團到場簪花掛紅及醒獅採青，使現場氣氛即時熾熱起來，高峰期吸引逾百遊人駐足觀看。

龍豐新店開幕各界名人到賀 世界獅王代表隊助慶，非常熱鬧。（龍豐集團）

響應「香港開心購物節」 全港獨家及限量優惠正式展開

隨著剪綵儀式完結、醒獅帶來祥瑞祝福後，標誌著龍豐Mall廣東道新店正式開幕，對消費者來說，更重要是意味一系列的購物優惠正式展開。是次龍豐集團為響應「香港開心購物節」，除提供貨品折扣以保證客戶能以最優惠的價格購得心頭好之外，於7月1日至7月3日在新店消費滿$688，更可獲贈價值$298的限量福袋，並聯同各大品牌推出全港獨家優惠。

無論保健品、中西藥品、母嬰產品、日用品等都能在龍豐Mall找到，為顧客帶來一站式價廉物美的購物體驗，真正做到品牌的承諾：「多一點選擇 多一點快樂」。