家居裝修甲醛超標好危險？有效去除甲醛方法原來只需靠一招

新屋裝修或翻新，甚至訂製新家俬，屋內都會殘留大量甲醛，如長期吸入甲醛除了影響容易引發喉嚨痛、氣喘、咳嗽等症狀，更嚴重的更有機會致癌。去甲醛的方法雖然非常多，與其亡羊補牢，不如從基本做起，選擇無甲醛的家具及油漆，實際又安心！



選無甲醛家具、油漆 令健康更有保障

有醫生指，長期暴露在高濃度的甲醛環境中，對人體免疫系統造成損害，增加感染和疾病的風險。因此，選擇沒有甲醛的家具和油漆可以保護家庭成員的健康，其生產過程亦不會釋放有害物質，也不會對環境造成污染，使用時就更環保。

通常無甲醛的家具或油漆都經過嚴格測試和驗證，以確保產品的質量、可靠性和耐久性，自然令讓家居環境更加舒適、健康且安全。

裝修時可考慮選擇無甲醛的家具及油漆，減低影響健康的風險。

家居衛生從油漆開始 必選多功能油漆

新屋裝修或翻新選擇油漆非常重要，近年具有抗病毒、抗菌、淨味效果等功能成熱門油漆選擇，既能有效地抑制細菌、病毒和真菌的生長，更有助降低室內病毒和細菌的傳播，減少感染風險。淨味效果油漆不但減低刺鼻不適感，這類的油漆亦會添加了抑制、分解甲醛的成分，能夠有效地降低室內甲醛的含量。

另外有小朋友的家庭，亦會選擇防污易清潔的油漆，特點是灰塵吸附，污漬污垢易於清洗，就算小朋友貪玩塗污牆壁亦不是問題。對於需要保持清潔和衛生的家庭，裝修師傅未必考慮到用家的長遠健康，裝修前不妨自行選擇適合的油漆給裝修師傅，以免使用不良油漆而影響健康。

裝修前可先自行選擇油漆給裝修師傅，以免使用不良油漆而影響健康。

屋內光線更明亮 應選淺色調油漆 電腦調色服務提升顏色精準度

想家中的光線看起來明亮又精神，選色就時可考慮淺色調的色系及高光澤度的油漆，比如白色、米色、淺灰色、淺黃色等，都有助反射光線，亦可營造一個舒適的感覺。

如果想顏色精準度更高，建議可先在牆面上進行試色，觀察不同照明下的顏色效果，又或到坊間有電腦調色服務的油漆公司去調出自己心水的油漆顏色。

想家中的光線看起來明亮又精神，選色就時可考慮淺色調的色系及高光澤度的油漆。

精明選擇油漆 品牌口碑、功能最重要

選擇可靠的油漆能保證室內空氣質量和身體健康，當中立邦這個有多年歷史的油漆品牌就最為港人熟悉。立邦旗下的抗甲醛淨味兒童漆系列，具抗病毒、抗菌、分解甲醛及I級抗污功能，同時採用銀離子技術，有效殺滅多種常見病毒如甲型流感病毒H3N2及腸道病毒71型。

位於太子的立邦漆彩工房，備有專業電腦調色服務，大家亦可現場查看色板上的顏色效果，及查詢專業意見。

立邦抗甲醛淨味兒童漆系列集環保、淨味以及分解甲醛功能於一身，保障家人健康。

網址：https://www.nipponpaint.com.hk

立邦漆彩工房

地址：九龍荔枝角道57號B2舖 (旺角維景酒店對面)

電話：2685 1918

營業時間：星期一至日 10:00-19:00

其他銷售點：https://www.nipponpaint.com.hk/dealer/

(資料及相片由客戶提供)