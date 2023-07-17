JobsDB by SEEK|企業代表分享職場快樂moment 發掘打工仔工作樂趣

人搵工，工搵人，茫茫大海之中，要找到perfect match，對求職者和招聘者都是一大挑戰。JobsDB by SEEK作為亞洲第一搵工平台，除了每月提供接近80,000份職位空缺，並為尋找理想工作的求職者及招聘者提供最佳體驗，同時鼓勵香港打工仔保持對工作的熱誠及動力。今次邀請了4位企業代表，訴說在他們眼中，香港打工仔的優勢與過人之處，並分享他們的「職刻快樂」時間，他們的職場故事又會否引起你的共鳴？



#PASSION Bill@JobsDB︰“It’s WORK, not JOB!”

來自馬來西亞的Bill，來港工作約10年，作為JobsDB的香港區總經理，他認為香港人手腳好快、懂得利用新科技，是香港打工仔的絕對優勢。眼見年輕新一代愛「躺平」，一般人會為他們貼上「不求上進」的標籤，Bill卻另有一番見解︰「工作嘅快樂，在於係咪搵到工作嘅意義。呢個年代搵工唔難，搵到一份發揮自己所長嘅工唔易。」挑戰自己是Bill保持對工作熱情的方法，解鎖同事背後的推動力，肯定每個同事的價值，就是他激發同事熱情的秘訣。

#職刻快樂︰「我職涯中最快樂嘅一刻，係公司25週年嗰時，成班同事cosplay開party，有講有笑，見到大家慶祝公司努力付出嘅成果，嗰刻嘅快樂，真係畢生難忘。」

#Team Kenny@Klook︰「喺香港，『工作』連繫不同生命伙伴！」

由前線Sales到成為Klook的General Manager，Kenny心目中最理想的搵工平台不止是你搵工，而是工搵你。「香港打工仔唔好妄自菲薄，大家有嘅係國際視野、靈活嘅對策、同埋肯搏命。」Kenny作為管理層，「陪伴」與「信任」，是team work的兩個重要元素︰「曾經要去新加坡睇sales team, 作為空降嘅主管，要同事信服，我選擇透過陪佢哋去call 客見客，令佢哋覺得我哋就係一條team。」經歷疫情，公司推行「混合工作模式」（hybrid working），由員工自由分配選擇work from home的日子，主管亦要相信同事會更用心工作。

#職刻快樂︰「快樂需要營造可以快樂嘅環境。Klook唔係一間傳統朝9晚5嘅公司，我哋相信，唔係有工時就有品質。同事做得開心，成果自然高質！」

#Delivery Stella@Kimberly-Clark︰「喺香港，『工作』開創無盡個人成就！』

幫每個員工搵到自己，是Stella最喜歡的事。她認為，透過「工作」可以助你實踐個人成就︰「搵工時要了解自己同公司嘅理念、抱負係咪相同，先可以發揮最好嘅自己。」香港打工仔除了做事快，更會裝備好自己︰「香港職場有個優勢，就係實事求事，做到嘢嘅晉升機會一定有。以我哋公司為例，3年間差不多有近4成員工都有promotion、job rotation或是 job expansion。」香港是一個Talent Hub，不少跨國企業都在本港落地生根，在快速消費品(FMCG)行業之中，很容易被地區公司看見，並給予機會，成就員工更多可能性。

#職刻快樂︰「作為一個leader，可以inspire員工嘅潛能去完成工作，將挑戰化為機遇，幫助員工搵到自己，開創無盡個人成就，係令我最驕傲嘅事！」

Jaslin@滙豐Payme︰「喺香港，『工作』助你釋放潛能成就夢想！」

新加坡人Jaslin，現任滙豐PayMe設計及客戶體驗部市場推廣主管。即將進入由AI、數碼化主導的新世界，Jaslin認為香港打工仔願意學習及非常靈活，年輕人亦應該保持好奇心，在未來科技如AI及ChatGPT等幫助下，懂得變通及因時應用科技，比只擁有專業知識顯得更為重要。「前瞻性思考」成為Jaslin成功開發新企劃的一大要素︰「唔同年齡嘅同事對同一種產品都有唔同理解，但前瞻性思考同公司每季度嘅PI Planning，將同事嘅意見融合，共同發掘新意念，開發更多具前瞻性嘅項目。」

#職刻快樂︰「新年搶利是campaign，做了一個好大嘅QR code，唔少人喺旺角、銅鑼灣打卡影相，吸引好多媒體報導，我同成班同事都好享受努力嘅成果。」

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