NBA球迷蓄勢待發　奧海城《NBA SUMMER BASE》必玩4大體驗打卡位

NBA球迷注意，無論你是金州勇士、洛杉磯湖人、鳳凰城太陽、費城76人的粉絲，今個夏天不能錯過《NBA SUMMER BASE》NBA主題活動！即日至8月31日，大家可以在奧海城二期地下中庭感受逼真的NBA球員體驗，一圓年輕時的籃球夢。



4大《NBA SUMMER BASE》體驗

熱愛打籃球、喜歡觀看緊張刺激NBA賽事的你，有幻想過能夠加入心儀NBA球隊，打一場精彩賽事嗎？《NBA SUMMER BASE》必玩4大體驗，參加選秀大會、走入球員更衣室、暢玩射籃挑戰，以逼真場景帶你踏上NBA球星之路。只要成為S⁺ REWARDS會員（免費登記），可以透過手機應用程式製作個人化NBA電子球衣，憑8點數（相等於即日單一$800消費）換領NBA SUMMER BASE通行證，即可參加4大體驗。完成體驗更可獲得電子籃球印章，換領NBA精美禮品或S現金券！

第一站：「NBA Draft 」選秀大會

每個NBA球員必經NBA Draft入隊儀式，你可以戴上心儀球隊的帽子，站在演講台上拍攝個人照片，選秀大會的電子佈景板更會因應所選的球隊自動切換，好玩又逼真。

第二站：NBA球員專屬更衣室

一掃QR Code，你的個人化球衣將會呈現在「NBA球員更衣室」衣櫃內，兩旁衣櫃更會出現兩位同隊球星球衣，必定是球迷最夢幻的時刻，一定要盡情打卡。

第三站：射籃挑戰

想show off你的射籃技術，就要挑戰限時內射入指定入球數量，完成後可獲得電子籃球印章。

第四站：VR 3分球競技場

除了一般射籃訓練之外，自問是三分球好手的你，就不能錯過全球首次推出的NBABOX VR籃球競技場！出示你的NBA SUMMER BASE通行證，戴上VR眼罩並於限時內完成挑戰。完成體驗，即可獲得電子籃球印章。

4大球迷必影打卡區

玩完各項體驗，不少得到球迷必影的4大打卡區影相，包括集合了30隊NBA球隊標誌打卡牆、Wilson威爾勝NBA籃球牆、「Last Shot」最後一秒入球攝影區以及NBA特設佈景，大人小朋友記得擺出最有型姿勢，一展NBA球員英姿。

此外，奧海城亦為大家準備了一系列精彩活動及NBA精美禮品，大玩NBA夾籃球機、奧海城「NBA 夏日狂賞大抽獎」等等，更有機會贏得NBA球星親筆簽名球衣，各位球迷記得於指定日期參與啦！

NBA夾籃球機

日期︰7月21日至8月27日(逢星期五至日)

詳情︰S⁺ REWARDS 會員只要憑3點數即可參與遊戲一次。如能夾到指定顏色籃球，即可獲得NBA標準籃球1個。

NBA Kids Studio

日期：7月22日至8月27日（逢星期六及日）

詳情：S⁺ REWARDS會員可以50點數為小朋友預約 NBA Kids Studio名額，讓小朋友穿上NBA球隊球衣，變身成為NBA球星，由專業攝影師拍攝照片。

打卡贏球星簽名球衣

日期︰7月17日至8月31日

詳情︰在「TISSOT雜誌封面拍攝區」作為封面模特兒佩戴TISSOT產品拍照打卡。只要上傳相片至Facebook及Instagram及加上指定hashtags及完成指定步驟，大會將選出最佳20張相片，有機會獲贈金州勇士球員基利·湯臣(Klay Thompson)的親筆簽名球衣(1名)或TISSOT紀念品(19名)。

S⁺ REWARDS會員點數競投NBA球星簽名球衣

日期︰8月1日至8月31日

詳情︰S⁺ REWARDS會員到場內球員更衣室或「TISSOT雜誌封面拍攝區」拍照，並於奧海城Facebook登入指定連結，憑S⁺ REWARDS點數參與競投簽名球衣，以最高點數競投會員即可獲得由TISSOT 送出NBA球隊波特蘭拓荒者球員利拿特(Damian Lillard) 的親筆簽名球衣一件。

奧海城「NBA 夏日狂賞大抽獎」

日期︰7月17日至8月31日

詳情︰S⁺ REWARDS 會員於奧海城以電子貨幣消費滿HK$300即可獲得抽獎機會一次。獎品包括洛杉磯湖人或波士頓塞爾特人主題房間佈置，Microsoft電腦產品、NBA官方籃球品牌Wilson威爾勝NBA籃球、NBA精美禮品及S現金券。

推廣生意的競賽牌照號碼：57340

(資料及相片由客戶提供)