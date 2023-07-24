「01好生活品牌及服務大獎2023」 | 經歷分享得獎者結果公布

由《香港01》舉辦的「01好生活品牌及服務大獎2023」經已圓滿結束，參加者完成遊戲即賺高達488「01積分」，而分享一個【您最推薦的優質生活品牌／服務】的參加者，又最能夠打動評審小編的10位參加者，每人更將額外獲得588「01積分」！

經過小編一輪評審後，挑選了當中最真摯動人的分享經歷，10位得獎者將可獲額外588「01積分」，得獎名單如下（排名不分先後）：

第一位得獎者：T*** W** L****

「我最推薦的優質生活服務是WeChat Pay HK。WeChat Pay HK使用簡單，無需更新手機應用程式、無需複雜設置，輕鬆增值或綁定銀行卡，即可開啟付款。設有大字體及視障人士適用設計，讓所有人都可享受流動支付的便捷。WeChat Pay HK已經於2018年推出「雙向跨境支付」，直接以此在內地的指定商戶進行付款，可在過百萬內地商戶使用，多間港人北上熱門餐廳、飲品店、超市均可使用，包括太二酸菜魚、喜茶、沃爾瑪等。消費金額亦會自動轉換成港幣。除免收手續費外，亦有市場優惠匯率，遠優於一般信用卡匯率和一般找換店。港人無需排隊兌換人民幣。此外，利用「跨境乘車碼」繳付內地交通工具車資，包括港人常用的深圳地鐵、廣州地鐵及滴滴打車等，方便快捷。」

第二位得獎者：M** M** L***

「MTR是一個極為優質的生活品牌/服務，可以大幅提升人們的生活品質。使用MTR可以節省時間和經濟成本，同時享受安全、舒適和便利的交通體驗。MTR提供高效、安全、舒適的交通選擇，讓人們可以快速、方便地在城市中移動。使用MTR服務可以大大提升生活品質。它可以幫助人們節省時間，尤其是在香港這樣繁忙的城市中，交通堵塞是常見的問題。此外，MTR的列車和車站都非常乾淨，這讓人們可以舒適地旅行。MTR在車站提供的設施也很齊全，例如洗手間、商店和食肆，這讓人們可以方便地在路上處理各種事務。」

第三位得獎者：W* M** Y** J***

「我最喜愛OSIM品牌，它們出的小電器非常好用，如迷你按摩槍、眼部溫感按摩器等，也是非常實用！OSIM按摩椅也是我的首選，非常喜歡用它！忙碌的工作使我身心疲累，每天也期待放工立刻回家，可以立即座上 OSIM按摩椅，這一刻就是整天最放鬆的一刻，立刻把工作上的煩惱一一拋開，身體也可立刻放鬆下來，簡直就是享受！此外，可一家人每人輪流共用，真的慳返不少外出按摩嘅費用！」

第四位得獎者：Y** P** L**

「每次行程可用MTR Mobile 查看整個行程時間，安排預算行程，並可透過車務狀况，了解各綫有無突發事件，可調動行程路綫。另外可經 Next Train 查看列車到站時間。此外，Next Bus 更可查看各站轉駁巴士與小巴及地圖，十分方便。」

第五位得獎者：T*** H** Y**

「Hitachi日立，家中雪櫃，洗衣機和冷氣機都係用日立這牌子，日立這品牌品質有保證，有保養，又耐用。雪櫃夠大夠凍，夏天可以放很多冰凍飲料。至於冷氣機，就夠靜夠凍，夏天瞓個好覺就靠佢。洗衣機就易用慳電，洗衫洗床單有佢就至方便省時。」

第六位得獎者：K* Y* C***

「香港高鐵有多條路綫及班次直達國內四十四個城市，令我們來往中國及香港更加方便。我曾乘搭短途列車前往深圳 ，東莞及廣州，以及長途列車前往潮汕，廈門，既快捷又舒適。 疫情過後，我和一群退休同事下一目標是搭高鐵往上海及北京。」

第七位得獎者：M* C***

「我最推薦的優質生活服務，是Foodpanda。因為我只需使用Foodpanda App，在家中或在其他地方等候，就有美食及飲品送達至門外，十分方便，有更多時間休息及娛樂，從而提升我的生活質素。」

第八位得獎者：W** W** H**

「CSL 提供穩定且優惠嘅手機數據服務，令我可隨時隨地透過互聯網絡了解最新嘅生活資訊。大大提升生活品質及社交話題。」

第九位得獎者：T** C****

「Uniqlo聘請好多年青人，服務質素愈來愈好，又給予好多試用，顧及初生嬰兒至老人家，價廉物美，超高性價比。」

第十位得獎者：L** K** Y*

「推薦TCL智能電視，價廉物美，性價比高，內置Google TV可安裝不同串流軟件，可觀看不同的電影及節目。」

*活動受條款及細則約束。

積分將於此文章發佈5-7個工作天內，直接傳入得獎者的會員帳戶中。

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