SINOPEC｜分享故事贏新加坡雙人自由行套票　請你睇F1賽事！

今年9月，新加坡濱海灣將上演2023年新加坡航空一級方程式賽車，比賽會雲集全國F1賽車手，在濱海灣市街賽道上一決高下。香港的賽車迷除了上網撲飛之外，原來亦有其他方法，免費飛到新加坡欣賞刺激的競技。



參加活動分享故事 贏雙人新加坡自由行套票

想親身飛到新加坡看賽車比賽的香港市民，只需要立即參與SINOPEC活動，分享自己PUSH TO THE MAX（發揮極限）的勵志故事，就有機會贏取豐富獎品，包括頭獎雙人新加坡5天4夜自由行套票及3日賽車門票及其他豐富獎品。就算是非駕車人士，只要有親友符合參與條件，都一樣可以參加活動！另外，凡參加活動的合資格SINOPEC會員，亦可於9月收到2張SINOPEC超級汽油電子折扣券。

新加坡的F1賽車比賽將雲集全球多支頂尖的車隊，派出他們的優秀賽車手下場參加比賽。（Getty Images）

獎品內容：

頭獎：雙人新加坡5天4晚自由行套票及3日賽車門票

二獎：價值$3,000燃油電子現金券

三獎：價值$554的SINOPEC油站及員工模型乙套

活動的頭獎是雙人新加坡5天4晚自由行套票及3日賽車門票。（資料圖片）

參加資格：

1.於推廣期內使用已綁定APP之X CARD或X CARD PLUS惠顧；或於交易時使用 APP 儲分；及

2.推廣期內分別於3個不同日子惠顧中石化超級汽油或中石化汽油3次或以上，每次惠顧折扣後金額必須不少於$200。

有關活動詳情，請參閱SINOPEC PLUS APP內活動網頁。