抗老必修課|法令紋顯老10年 4招保持肌膚彈性 虎紋槍逆齡激活膠原

很多人都說頸部與雙手最容易暴露年齡，但實際上皮膚才是讓女生顯老的最主要因素，尤其是又深又長的法令紋，看起來年老10年。因此要先了解法令紋形成的原因，從生活中做好抗老保養，養出緊緻彈滑肌膚，不再讓皺紋出賣年齡！

一踏入25歲，肌膚的自我修復機能開始減慢，膠原蛋白加速流失，繼而導致皮膚鬆弛，原本飽滿的蘋果肌逐漸下垂，同時也形成法令紋。法令紋隨時間變得深長，除了顯得衰老憔悴，更有可能影響人緣。原來不少不良生活習慣會加速法令紋形成，所以要預防法令紋，就要日常做起。

1. 1分鐘按摩操延緩肌膚衰老

抗衰老永無嫌早！不少女生自恃年輕而輕視抗衰老的重要性，其實就連表情過於豐富都會令法紋變深。要有效對抗法令紋，趁早使用抗衰老護膚品，配合提拉按摩便能事半功倍。每晚護膚後，用食指輕輕按壓法令紋，然後雙手張開，將虎口放在法令紋的位置，由內向外，下而上提拉，直到太陽穴位置，然後慢慢按摩向下到頸部、鎖骨位置。為避免過度拉扯肌膚，按摩時記緊使用足夠乳霜或美容油。

要有效對抗法令紋，趁早使用抗衰老護膚品，配合提拉按摩便能事半功倍。

2. 抗糖化飲食

減壓靠狂吃零食？都市人工作壓力大而且食無定時，加上經常攝取高脂、高糖、油炸等不健康的食物，引發體內的糖化反應，加速老化速度，令肌膚失去彈性，所以一定要戒掉！另外，壓力大及睡眠時間不足會令身體製造更多自由基，過量的自由基亦是皮膚老化的主因。平日多攝取抗氧化食物如西蘭花、士多啤梨、藍莓、核桃、黑朱古力等，有如內服版的抗老精華有助肌膚保持年輕。

平日多攝取抗氧化食物，戒掉不健康的零食，有助保持年輕。

3. 抗污染防曬不可少

肌膚每日承受着各種刺激，當中空氣污染與紫外線的傷害不容忽視。空氣較小懸浮微粒穿透性高，有機會破壞皮膚天然屏障引起過敏反應，產生大量自由基，加速肌膚老化。同樣地，紫外線亦會造成細胞損傷，產生自由基，形成法令紋。對抗兩大肌膚衰老元兇，必需挑選高系數的抗污染防曬產品，對抗外在環境侵害。

日常需使用高系數的抗污染防曬產品，減慢肌膚老化的速度。

4. 終極一招 虎紋槍即時緊膚提拉

想更快速有效地解決法令紋，醫美療程是不少女生的首選，除了常見的肉毒桿菌與玻尿酸注射，效果自然、無痛無創的Fotona 4D虎紋槍更受歡迎。Fotona 4D虎紋槍可以解決法令紋明顯、鼻翼兩邊皮膚鬆弛、肌膚欠缺彈性與蘋果肌下垂的問題，為肌膚Bump滿膠原！Fotona 4D虎紋槍運用1064nm及2940nm兩種波長激光，使用分層4D療法，以安全無痛的雙重加熱方法，激光能量穿透至皮膚底層10mm，即時撐起皮膚，擊退法令紋。透過4D修復科技於口腔內粘膜組織進行提拉，內外夾擊，集合4種專利技術「SmoothLiftin™」、「FRAC3®」、「PIANO®」與「SupErficial™」，從皮膚根源刺激膠原蛋白增生，強化和改善肌膚的緊緻度。

Fotona 4D虎紋槍透過4D修復科技於口腔內粘膜組織進行提拉，內外夾擊，集合4種專利技術「SmoothLiftin™」、「FRAC3®」、「PIANO®」與「SupErficial™」，從皮膚根源刺激膠原蛋白增生。

Fotona 4D虎紋槍可以解決法令紋明顯、鼻翼兩邊皮膚鬆弛、肌膚欠缺彈性與蘋果肌下垂的問題，為肌膚Bump滿膠原。

療程後更沒有恢復期，可即時上妝，適合繁忙的都市女生。凍齡無難度，立即預約！

免費體驗Fotona 4D虎紋槍

WhatsApp查詢

*效果因人而異，如有疑問，請向相關人士查詢。

（資料及相片由客戶提供）