中秋夜遊推介｜「中秋市集啤一啤」荃新天地免費請你飲返Round

終於等到中秋國慶長假期，同家人團圓聚首一堂，荃新天地已經為你做好至chill準備，於9月29日至10月2日期間，舉辦「中秋市集啤一啤」活動，多個手工啤酒品牌及手作攤檔齊集商場一期花園廣場，又有佐酒美食、飛鏢挑戰站及工作坊、音樂busking等豐富節目，只要成為S⁺ REWARDS會員或符合指定消費條件，更請你飲啤酒或罐裝雞尾酒、剝花生兼玩飛鏢，更可暢飲至11pm，盡情歡度佳節！



「夜市消費賞」8PM後請你免費飲啤酒或罐裝雞尾酒

荃新天地「中秋市集啤一啤」與4個手工啤酒品牌聯手，包括hEROES Beer Co、蜜蜜啤、吹啤啤及台灣手工啤品牌OpenWine開瓶吧，帶來十多款手工精釀生啤、支裝及罐裝啤酒，喜愛啤酒的你，記得約齊三五知己來到「中秋市集啤一啤」。食完晚飯飲返杯最暢快，想在戶外花園免費暢飲兼賞月，記得留意以下貼士啦！所有顧客只要在晚上8時後於商場內以電子貨幣單一消費滿HK$500或以上，即賞你於手工啤酒攤位免費換領指定生啤一杯或指定支裝啤酒一支或Bacardi Mojito RTD罐裝雞尾酒一罐。

S⁺ REWARDS會員尊享HK$1美食、花生換領、免費參與掟飛鏢挑戰

美酒當然要配佳餚，S⁺ REWARDS會員尊享HK$1換購超抵美食的優惠，可以品嚐到一幻拉麵二人餐、Hoi Hoi Pancake House二人餐、芽莊越式料理二人餐或Oyster Station多國生蠔餐，讓你與摯愛撐枱腳。換購方法非常簡單，S⁺ REWARDS會員憑5點數換領電子優先預留證，並於活動期間，憑電子優先預留證及換領當日於荃新天地最多兩間不同商戶以電子貨幣消費滿HK$1,000之有效消費單據，前往「中秋市集啤一啤」換領處以HK$1換購預留證上之指定美食。晚上6時後，S⁺ REWARDS會員亦可憑2點數，於自助花生吧換領花生佐酒。

憑預留證及指定消費，以HK$1換領超抵美食︰

一幻拉麵二人餐

Hoi Hoi Pancake House二人餐

芽莊越式料理二人餐

Oyster Station多國生蠔餐

優先預留證換領日期：9月22日起於S⁺ REWARDS會員應用程式內以5點數換領

HK$1美食換購日期：9月29日至10月2日 (星期五至星期一)

HK$1美食換購時間：1:30pm – 9:30pm

HK$1美食換購地點：荃新天地1期地下花園廣場

(圖片只供參考，名額有限，先到先得，售完即止。)

想一試身手，挑戰酒吧必玩的掟飛鏢，S⁺ REWARDS會員可憑10點數換領由香港飛鏢聯合總會教練指導的「飛鏢工作坊」名額，亦可以免費參與飛鏢挑戰站，有機會贏走價值HK$50 的啤酒及美食券。

而持有Foodie⁺勳章*的S⁺ REWARDS會員只需5點數換領「飛鏢工作坊」名額。亦可於會員應用程式內的「FOODIE⁺餐饗禮遇」版面，憑超優惠1點數換領hEROES Beer Co手工啤酒或Bacardi Mojito RTD罐裝雞尾酒一罐。 (每位會員最多限換兩罐，數量有限，換完即止。)

*S⁺ REWARDS會員12個月內於指定信和集團商場內的餐廳，零售美食及輕膳，咖啡店及甜點消費達20次或以上即可獲得Foodie⁺勳章

手工啤推介︰

hEROES Beer Co - Pool Party Blonde Ale (ABV 5%)

簡單清爽的口感加上來自啤酒花的柑橘香味，最適合熱浪逼人時在池邊、沙灘、或船上暢飲！

hEROES Beer Co - 是L但IPA (ABV 6.7%, IBU 62)

利用最新「隨心落酒花」技術，香氣味道全部來自隨機啤酒花，驚喜連連。

蜜蜜啤 霸氣熊貓 2023 帝國世濤 (ABV11.5% IBU 85)

呈深黑色澤和漂亮的深啡色泡沫，混合榛子香氣與烤朱古力、焦糖、西梅乾和煙燻香氣，酒體飽滿，濃郁而復雜。

蜜蜜啤 果汁果汁IPA (ABV 6%)

豐富的甜橙、西柚、檸檬等柑橘類尤如果汁糖般濃郁的香氣，果汁感明顯。

吹啤啤 芒椰奶西

芒果清香與飽滿的椰子風味完美契合，清爽不膩，再以柔和苦韻收結。

開瓶吧！秋分 文旦比利時小麥

依循比利時小麥釀造傳統，削下文旦皮質，搭配國產小麥，帶出悠然柑橘香氣，兼有淡雅芫荽子氣息。

荃新天地「中秋市集啤一啤」

日期：9月29日至10月2日（星期五至星期一）

時間：1:30pm – 10:00pm（可暢飲至11pm）

地點：荃新天地1期地下花園廣場

（資料及相片由客戶提供）