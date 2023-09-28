中秋外賣優惠｜KeeTa全民免運費　甜品糖水飲品低至半價 次數不限

中秋節、十一國慶一連幾天長假期，沒有外遊又不想餐餐外食跟人逼，安坐家中一樣可以開心嘆美食，美團旗下外賣平台KeeTa現推出中秋快閃優惠，無論新舊客戶一律免運費，部分餐廳叫甜品糖水第二件半價，甚至買一送一，讓你甜甜蜜蜜過中秋。



「全民免運」優惠延長 新舊客戶都適用

甜品糖水有時比正餐更令人期待，外賣比自製更方便，各自點選喜歡的甜品，糖水或茶飲，聚會開派對最方便。美團旗下外賣平台KeeTa早前推出9月「全月免運費」活動，反應熱烈，現再度延長，10月1至13日可繼續享受「全民免運」，不限新、舊客戶一樣有著數。

6杯飲品慳近百元 運費全免

除了運費全免慳唔少，透過外賣平台KeeTa於指定店舖落單，還有第二件半價的優惠，部分甚至買一送一，慳得更多。例如於「歇腳亭」外賣2杯楊枝甘露，原價需$86，現到手價只需$63，平均一杯$31.5連運費；「Flash Coffee」叫2杯熱帶班蘭咖啡椰椰，原價$108，現到手價$66，平均一杯連運費也只是$33；「嚐仙」叫2份招牌雙芋仙草奶凍，原價$108，現到手價$78，平均一份只需$39已連運費。6杯飲品即慳$95，更免運費！而且下單次數不限，中秋跟家人歎糖水，返工後再跟同事孖住嗌飲品，隨時想食就嗌！

透過外賣平台Keeta 於「歇腳亭」外賣2杯楊枝甘露，原價需$86，現到手價只需$63，平均一杯$31.5連運費。(歇腳亭)

KeeTa月圓蜜蜜賞

日期：9月28日 – 10月6日

優惠詳情：凡惠顧指定餐廳的甜品／糖水／飲品, 均可享受「第二份半價」優惠，部分合作餐廳更提供買1送1優惠。合作餐廳包括：歇腳亭﹑Flash Coffee﹑茶星人﹑茶色生香﹑嚐仙﹑唇茶﹑小方糖甜品﹑松記糖水店等



全民免運

日期：即日至10月13日

