中國石化本港首個PIT充電站新港城中心開幕　電動車充電限時半價

中石化（香港）有限公司（中國石化）在港首個PIT充電站開幕喇！為香港在2050年實現碳中和的目標，中國石化在馬鞍山新港城中心裝設PIT充電站，為電動車駕駛者帶來更便捷的充電體驗。由即日起至10月15日更推出半價充電優惠！



中石化馬鞍山PIT充電站 電動車充電限時半價

為助力香港在 2050年實現碳中和的目標，促進香港綠色運輸發展。中國石化的PIT充電站位於馬鞍山MOSTown新港城中心(4 期)停車場一樓已正式開幕。

PIT充電站提供8個直流快速充電車位及16個交流中速充電車位，能同時為24台電動車提供充電服務，無論任何品牌的電動車均可使用！由即日起至10月15日止，MOSTown新港城PIT充電站更將推出半價充電優惠，供各大電動車駕駛者享用！

下載應用程式掃描即充 反應實時空缺情況更便利

電動車充電最怕要「等」，而PIT為了減少駕駛者的等候時間，會通過分析停車場車流大數據，結合不同場地條件和情況，設計多樣化的充電設施組合，同時亦採用劃一按每度電計費，收費清晰之餘也能令駕駛者更方便！

要使用PIT充電站，用戶只需下載 PIT EV Charging App進行充電操作及支付，掃瞄充電機上的二維碼，便可立即充電，通過 Charging APP更可以隨時找尋充電站資訊及充電位實時空缺情況，駕駛者便可以選擇最近、最方便、最多空位的充電站進行充電！

未來將建設更多PIT充電站 贊助電動賽車隊注入新動力

作為擁有全港最大加油及加氣站網絡的中國石化，亦表明未來會建設更多 PIT 充電站，亦會在旗下 SINOPEC 加油 (氣)站增加快速充電設施，搭建覆蓋全港的快充網絡。相信日後能夠持續方便電動車使用者，舒緩電動車續航焦慮，同時免除電動車駕駛者出行及充電的煩惱！

此外，中國石化及 PIT 亦全力贊助理工大學電動方程式賽車隊(PolyU E-Formula Racing Team)，幫助年青人實踐夢想之餘，亦為香港綠色能源及環保持續注入新動力！