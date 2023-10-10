百度世界2023關注人數過千萬　30小時AI演講及全新AI原生應用亮相

百度世界將於10月17日於北京首鋼園舉辦。作為AI行業風向標，大會將帶來累積達30小時的AI主題演講、數十款AI原生應用以及近50項AI科技展。截至10月9日晚，百度世界大會2023已迎來超1000萬人關注。



大會當日，百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏將以「手把手教你做AI原生應用」為題進行長達一小時的主題演講。大會籌備了一場重磅主論壇和7場AI科技分論壇，涉及AI原生應用、大模型產業應用等多個主題，演講總時長達30小時。

除多場主題論壇外，還帶來近50項AI科技展，包括Prompt膠囊牆、AI全息數位人等，為參會者帶來沉浸式AI體驗。目前，已有超過1000萬人登陸百度世界官網關注大會資訊，涵蓋企業家、創業者、高校專家、投資人、開發者等。

現場對話李彥巨集 快人一步讀懂AI行業新趨勢

AI大模型浪潮席捲全球，如何落地應用、推動行業和社會的變革，成為社會關注焦點。大會當天，李彥宏將圍繞「手把手教你做AI原生應用」進行主題演講，從技術、行業和應用等進行分享，闡述生成式AI的「理解、生成、邏輯、記憶」四大核心能力，以及AI大模型的實際應用價值。

據財聯社報導，百度正在加緊訓練文心大模型4.0，或將在大會現場重磅發佈。這是趕超GPT-4的一次重要升級，理解、生成、邏輯、記憶四大核心能力都將大幅提升。

此外，大會還面向企業、開發者、合作夥伴、投資人等，設有7場前沿科技分論壇，多位重磅嘉賓將輪番現身進行專題分享，與觀眾進行30小時思維和觀點的碰撞。

50個AI科技展紛繁奪目，搜索地圖網盤等全新亮相

「我是百度文庫的重度用戶，這次主要是想看看它有沒有誕生什麼新功能、新玩法」，第一時間就報名的陳女士說道。她是一名文字工作者，經常用文庫查找資料、寫文章。

像她這樣的報名者不在少數。大模型即將改變世界，具體到日常生活，它會如何重塑我們的工作和生活方式，是普通人更為關注的話題。

比如，未來，百度文庫除了是知識庫，會不會成為個人AI創作助理，自動做總結、寫文章？搜索可能不再是簡單的連結羅列，而是更新穎、個性化的搜索模式和視覺化呈現？地圖能否一改過去導航的單一角色，變身出行嚮導，記住你的繁多喜好，長尾需求一步滿足？

此前，李彥宏曾在多個場合表示，「百度要做第一個把所有現有產品都進行重構、重做的公司，要用AI思維做出AI原生應用」。大會現場，他將正式交出答卷，帶著重構後的百度搜索、地圖、網盤、文庫等應用全新亮相。

值得一提的是，作為百度年度最重要的戰略、科技和產品發佈會，百度世界2023還將在現場陳列近50個AI主題展品，全面展示百度和合作夥伴的最新科技成果。

創意視覺藝術超前體驗 沉浸感知AI原生時代

在舉辦地首鋼園，Du Gallery、Prompt膠囊牆、全息數位人……都會悉數登場，為參會者和遊人帶來沉浸式的AI體驗，提前感受AI原生時代的景象。

在名為Du Gallery的畫廊中，可以用文心一格創作風格百變的畫作，呈現在AI畫廊中，隨著多面棱鏡的折射，感受AI藝術繪畫造就的視覺震撼。

在數位人互動展區，動作捕捉技術可以對本人動作、肖像精准感知，為你生成生動、細膩的數字人分身，讓你和數字世界的另一個自己即時互動，同頻共振。

在Prompt膠囊牆，隨機選擇旅遊、辦公、出行等不同場景後，簡單操作互動裝置，就可以體會即時創作的高效和樂趣。

當前，人工智慧正全面融入人類生產和生活的各個領域，給社會帶來廣泛而深刻的影響。以“生成未來”為主題的百度世界2023，或將進一步提升百度在科技領域的核心競爭力，拓寬未來發展空間，助力打造全球領先的AI發展新高地。