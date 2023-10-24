內衣斷捨離MIRO回收內衣計劃　減碳兼做善事

轉季時份，不少人都會開始執衣櫃，斷捨離一些不會再穿的衣服去回收。然而大多本地機構均不接收內衣回收，女生們只能把舊內衣拿去堆填，造成不少浪費。但現在只要到MIRO分店就可以把舊內衣回收，為環保出一分力，更可兌換現金券兼免費收納咨詢！



舊內衣有出路 回收內衣即送現金券

內衣雖然細件，但其構造及所用材料可能比一件衫還要複雜，當中包括金屬、海棉、橡筋等，多數材料都難以自然分解。但是本地多數機構都不接受內衣回收，想為環保出一分力，把內衣回收都變成難事。但現在起，SIS們可把已清洗乾淨的舊內衣帶去MIRO分店回收，每位客人回收任何件數內衣均可獲得MIRO HK$100現⾦券一張，回收內衣上限為5件。是次胸圍回收活動，MIRO與外國慈善機構合作，將會把收集得到的內衣捐往世界各地有需要的家庭及機構，同時亦為乳腺癌研究籌集資金，響應環保之餘，亦做善事。

學懂斷捨離 收納更容易

內衣是貼身衣物，兼具保護及承托乳房的功能，內衣一旦開始破損、橡筋已鬆、金屬開始鬆脫、質料變薄或尺寸已不合適等，都會影響其功能，便需要更換，而內衣壽命一般情況下最多半年左右。除了內衣變舊需要更換，一些穿上身不舒服、太薄、胸型不合適的內衣，都應該「斷捨離」。

而多數女生都會有多件內衣作替換，款式亦有多樣，想要慳位又容易找到想穿的內衣，就要學懂收納！多數人都習慣將所有內衣放在同一個櫃桶，沒有做細緻分類，在尋找時會很困難。在收納時，我們可以按尺寸大小，然後按功能用途，再按質地款式作分類。再用衣物收納盒，把day bra 及night bra分開收納，那便一目了然。而且收納時不要摺疊胸圍，會影響胸圍形狀，將其平放即可。做好收納，不單可以騰出更多空間，內衣也更耐用。

收納副乳專家 無鋼圈更健康 日夜分開更舒適

一直以來，我們都認為內衣是應該有鋼圈的，但經時間推移，育乳專家發現經常穿戴鋼圈內衣，胸部會長期受壓，影響血液循環，對胸部健康及發育都有影響。擔心無鋼圈胸圍/內衣會影響承托力？選擇MIRO無鋼圈功能內衣就可以放心！

MIRO無鋼圈功能內衣，屬矯形內衣，專為亞洲女性而設，獨特專利的杯形，去除傳統內衣附設鋼圈，並配以4D引流技術以及人體工學設計，有效將副乳收起，令胸型集中，達致即時升cup效果！而且質料比一般內衣更輕柔，使用日本高彈性面料、吸汗、透氣，配合日本無縫美學新技術，舒適無痕，無束縛無壓力之餘，同時更具承托力。無論運動、睡眠、家居 24小時穿戴，都能令你有不一樣的「零感體驗」。

MIRO育乳心CC 系列分成日間穿戴的Day Bra及夜間穿戴的Night Bra。Day Bra 獨有4D設計罩杯配合日本脂肪引流技術，能支撐脊骨，加強胸部包覆度，全面育乳，谷間效果也較顯著。Night Bra就採用機能水滴型罩杯，不但輕鬆無感，更可以防止下垂、抗外擴，配合胸托，有效幫你持續升Cup！有MIRO這位收納副乳、背脊厚肉的專家，無論Day或Night同樣幫你24小時「收納副乳贅肉」！學識日夜無間斷育乳，幫你育出好胸型。

Night Bra採用側翼及背部機能性加闊設計，24小時提供全面的包覆。

MIRO無鋼圈功能內衣，屬矯形胸圍，專為亞洲女性而設。

把握機會入手 即享優惠及贈品

除了回收舊內衣可兌換現金券兼免費收納咨詢之外，在指定期內憑 MIRO 購物單據滿HK$500以上，即可獲得客製上門收納 HK$500現金券！ 另外，買指定產品套裝，更可獲贈限量MIRO旅行內衣收納袋。準備換Bra的SIS，即到就近MIRO回收加換Bra！

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（資料及圖片由客戶提供）