去斑攻略｜3招K.O頑固色斑 拆解大熱超皮秒去斑

所謂「一白遮三醜」，不少女生用盡方法追求白皙肌膚，但始終難敵色斑問題。臉上的斑點不只礙眼，更是肌膚老化的警號，有機會隨時間變深，絕對不能坐視不理！一於從醫美、護膚與飲食入手，三管齊下，還原白滑無瑕美肌！



解構大熱超皮秒去斑療程

不同類型色斑的成因各有不同，常見有荷爾蒙失調、紫外線與黑色素沉澱。想於短時間內改善色斑，醫美療程是不少女生的首選。激光去斑並不是新鮮事，傳統納秒激光利用黑色素吸收熱能的特性，以「光熱效應」打散色斑，讓皮膚逐漸吸收黑色素，令色斑消失。過程有機會造成熱傷害，例如灼傷、結焦、反黑、反白等風險，令不少女生卻步。有別於納秒激光療程後會結焦的情況，新技術超皮秒激光使用「光震波」粉碎黑色素細胞，其後隨新陳代謝自然排走，真正擊退黑色素，而且能大大減少刺激度，不會令皮膚過度受熱。完成療程後皮膚不會出現傷口，更無須恢復期。皮秒激光對付頑固色斑超有效，除此之外更可以改善皺紋、暗瘡印、凹凸洞、毛孔粗大等問題，全面提升膚質，逆轉肌齡，難怪大受女生歡迎！

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日常保養要靠常見美白成分

激光去斑的方法快捷方便，但若平日沒有好好護膚，即使進行去斑療程，色斑亦有機會再次出現。防曬是預防色斑的重要一步，即使在室內亦應使用防曬產品，阻隔紫外線對肌膚的傷害。要抑制黑色素生成，美白產品亦不可或缺。常見美白成分有熊果素、維他命C、傳明酸、穀胱甘肽等，加入日常保養有效預防黑斑再生，改善膚色。不過高效美白的護膚品有可能對皮膚造成刺激，敏感肌女生要小心選擇。

高感光食物易變黑出雀斑

想要美白去斑，除了勤力防曬與保養，飲食也很重要。進食感光食物如檸檬、芹菜、菠菜、蕃薯、紅蘿蔔、木瓜、無花果等再曬到太陽，會令體內黑色素細胞活力增加，使肌膚變黑或產生色斑，所以應掌握食用份量及時間。另一方面，日常亦可多吃番茄、薏米、士多啤梨、石榴、牛油果等天然美白食物，有助美白淡斑，維持肌膚透亮。

醫美療程點揀好？

想無死角白到發光，一於從今天開始實行美白淡斑好習慣！提提大家，坊間的皮秒激光去斑療程選擇眾多，要挑選最適合自己的激光去斑療程，首選口碑好、有實證的美容院。香港上市醫美集團Perfect Medical，歷年來已經獲得無數用家實證支持，其中8D超皮秒去斑療程結合了皮秒激光及納秒激光，全面包攬表皮層、淺層皮膚及真皮層深層皮膚範圍，先用納秒激光將頑固色斑的黑色素分解成顆粒，再利用皮秒激光把色素顆粒重點擊碎至粉塵狀態，讓色斑可以更輕易透過身體代謝排出體外，真正擊退色斑。

皮納秒結合的激光技術可以全面覆蓋不同位置、不同深淺的色斑，真正一次過擊退頑固惱人色斑，8D超皮秒去斑療程更具有刺激膠原蛋白增生的功效，能夠增加肌膚彈性，改善幼紋、皺紋、鬆弛，大大提升嫩膚效果，如剝殼雞蛋般白滑無瑕，亦不會導致反黑、反白、灼傷等副作用，適合大部分有色斑煩惱的女生，立即預約！

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*效果因人而異，如有疑問，請向相關人士查詢。

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