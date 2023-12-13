荃新天地聖誕小鎮　12米高聖誕樹　必睇火車模型展

今個聖誕，荃新天地將化身成歐陸小鎮！夢想在歐洲過一個白色聖誕？毋須坐飛機、適應時差，即日起至2024年1月1日，Citywalk荃新天地的「荃新天地聖誕小鎮」，已經為大人小朋友預備了六大歐陸精彩打卡點，12米高戶外聖誕樹、浪漫飄雪樹燈走廊、蒸氣小火車、聖誕光影樹屋、雪山滑梯及火車模型展覽，打卡影靚相之餘，更有老少咸宜的玩樂體驗、好買又好逛的聖誕市集、啤酒派對、限定火車模型店、Busking表演及爵士音樂夜等，S⁺ REWARDS會員更可參與火車模型工作坊及聖誕大抽獎，大小朋友齊齊沉浸於歡樂的節日氣氛之中！



大小朋友投入冬日小鎮 同度白色聖誕

聖誕樹當然是佳節最矚目的主角，在荃新天地1期戶外花園廣場，特別設置一棵12米高的巨型聖誕樹，掛滿各式聖誕掛飾，絕對是NO.1打卡景點。與伴侶手牽手漫步飄雪樹燈長廊，長50米的露天長廊排滿LED聖誕樹，晚上燈飾更閃爍動人。想為另一半準備浪漫驚喜，就要留意聖誕假期特定日子，將有飄雪效果，猶如置身於異國飄雪現場，同度白色聖誕！

與摯愛漫步飄雪樹燈長廊，加上飄雪效果，不用飛到外地都可過一個白色聖誕。

回到室內，1期中庭化身為冬日歐陸小鎮，重拾童心，登上蒸氣小火車，與小雪人及聖誕小精靈影相打卡，車頭煙囪更會在指定時段噴出蒸氣，營造最佳氣氛！走進5米高的聖誕光影小樹屋，於幻視聖誕樹打卡位拍照留念。小朋友亦可盡情放電，挑戰樹屋的木板小步道，測試平衡力，亦可到2期免費暢玩雪山滑梯，體驗繩索攀爬上小雪山及滑下的快感，一家大細投入佳節歡樂！

小朋友挑戰木板小步道，好玩又可測試平衡力。

必影打卡位幻視聖誕樹。

限定展覽 近距離觀賞火車模型珍品

熱愛火車鐵道的朋友，絕對不能錯過聖誕小鎮特設火車模型展覽！把握難逢機會，近距離觀賞由本地火車模型收藏家借出多列歐美各地火車模型，其中包括被稱為「車王」的豪華列車Simplon辛普朗「東方快車」、改變人類機械革命的四大歷史名車：Stephenson's Rocket史提芬森火箭號蒸汽機車、The Adler阿德勒鷹號、Saxonia薩克森號及SNB Aare class D 1/3 瑞士北方鐵路D型蒸汽機車，以及世界上最壯觀的火車線路之一的冰河列車Glacier Express等，近距離細看火車珍品於火車軌上行走，拍攝最佳照片。想為自己及摯愛挑選禮物，可以到鐵道迷Hobby NaNa Café期間限定火車模型店入手火車模型，作為聖誕禮物，神秘又驚喜！家長亦可藉著火車模型親子工作坊，發掘小朋友對STEM的興趣，一同體驗製作鐵道模型。

市集派對聖誕玩到跨年 延續快樂氣氛

快樂氣氛不要停，由11月22日起至元旦，將舉辦多場聖誕慶典市集，週末更安排多場本地Busking表演，於12月28日至2024年1月1日期間舉行為期5天的「跨年新簇簇市集」派對活動，盡享美酒佳餚及攤位遊戲。

荃新天地聖誕小鎮

日期：11月25日至2024年1月1日

地點：荃新天地1期及2期

雪山滑梯

日期：11月25日至2024年1月1日

地點：荃新天地2期中庭

免費參與 *適合身高90cm以上小童參與

Hobby NaNa Café期間限定火車模型店

日期：11月25日至2024年1月1日

地點：荃新天地1期中庭

火車模型親子工作坊

日期：11月26日，12月3, 10, 17, 24及31日

地點：荃新天地1期中庭

時間：(第一節) 下午2時至2時45分 /(第二節) 下午3時至3時45分

參加詳情：S⁺ REWARDS會員憑10點數可以參與「火車模型親子工作坊」1次。

(資料及相片由客戶提供)