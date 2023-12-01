龍豐新店試業大優惠39折起！小家電/寵物食品都有 買滿$688送福袋

香港連鎖藥妝店龍豐集團在旺角家樂坊開新店！成為全港最大藥妝店，為慶祝新店試業及迎接即將到來的聖誕節，龍豐推出多項特價優惠，不但多款精選產品以超抵價發售，買滿指定金額更獲贈價值$388的福袋！在新店內打卡還可即時獲贈小禮物。想知道有甚麼心水產品，就要繼續看下去。



龍豐新舖位於旺角家樂坊地舖，佔地1.8萬呎，舖位大售賣的產品自然更多元化。除了一般藥妝、生活用品、食品飲品以超值價發售外，市民更可於新店購買小型家電和寵物玩具，部分藥妝產品還是新店獨家發售。

新店位於旺角家樂坊地下，店舖門外更有不少聖誕裝飾作佈置，充滿節日氣氛。

新店聖誕大優惠 精選產品39折起

為慶祝新店試業，龍豐集團於12月1日起推出試業優惠折扣，多款產品包括醫藥保健、食品及飲品、日用及個人護理、寵物食品及用品、兒童及母嬰產品都是推廣價發售，部分產品更低至39折。

按圖看日用及個人護理精選優惠產品：

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日用及個人護理用品方面，沙宣洗髮乳-深層滋潤標準零售價$68，特價$50，74折；FINO高效滲透護髮膜標準零售價$52，特價$36，69折，還有更多產品有折扣優惠。

按圖看部分醫藥保健產品優惠價：

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多款皇牌及精選產品都以超低價發售，其中最受歡迎的醫藥保健產品優惠折扣最多，白蘭氏冰糖燕窩標準零售價$199，特價$155，78折。而SWISSE 護肝片 120'S標準零售價$299，現特價$118，優惠低至39折。

按圖看食品及飲品精選優惠產品：

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食品及飲品方面亦有不少筍貨，包括明治杏仁朱古力標準零售價$19，特價$16，84折，注重健康的市民亦可以留意IF 100% 椰青水，標準零售價$12，特價$9，75折。

按圖看兒童及母嬰精選優惠產品：

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媽媽或準母親或者要留意兒童及母嬰產品，BIO ISLAND 兒童補鋅咀嚼片 120'S，標準零售價$108，特價$88，82折。適合嬰幼兒使用的凡士林純白花士苓(嬰兒)標準零售價$59，特價$42，71折。

按圖看還有寵物食品及用品精選優惠產品：

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買滿$688送福袋 價值逾$388限量1000個

除了多款產品以優惠價發售之外，龍豐亦會於新店試業期間（12月4 - 8日）派發福袋。顧客只需要買滿$688，即可以獲贈龍豐送出的福袋，裡面有多達13樣產品，包括零食、個人護理及衞生用品、養生飲料等，價值超過$388，限量一千個，數量有限，送完即止。

按圖看福袋內有什麼禮品：

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此外，顧客於12月1日至31日，於龍豐新店購物滿$288，憑單於旺角區運動家及C.P.U.門店任何消費，即送價值$800的金級會籍，再即時送多$50會員積分，讓顧客即使購買波鞋產品亦可以享受折扣。

新店連小型家電都有 龍豐獨家銷售產品

新店作為龍豐最大的分店，同時是全港最大的藥妝店，銷售的產品自然要多元化。除了零食及個人保健及日常用品之外，顧客亦可以在新店買到小型家品及電器，包括Thermos廚具、真空保溫調理器、飯盒餐具套裝等，另外亦有花王溫熱眼罩日本特別版，價錢更低至$88/2件，平均每件亦只是$44，超值抵用。還有龍豐獨家銷售的高露潔專業牙醫系列潔牙產品，包括牙齒及漱口水等，箍牙人士專用，深入潔齒減低蛀牙機會之外亦可以減少白斑，其他藥妝店買唔到㗎！

按圖看龍豐獨家銷售產品：

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打卡po面書IG 即場可獲神秘禮物

就算不買東西，龍豐一樣送你神秘禮物，由即日起至12月3日，到家樂坊新店影相打卡，再分享至任何社交媒體再tag龍豐集團，無需消費都可以立即獲得神秘禮品一份。為配合即將到來的聖誕節，店面更放置了一棵3米高聖誕樹及聖誕熊公仔，有氣氛又可愛，還有禮物送，一定唔會令你空手而回！

龍豐家樂坊分店放置了一棵3米高的聖誕樹，入場掃平貨的市民不妨在樹下打卡，再贏取神秘禮物一份。

由即日起至12月3日，於家樂坊分店打卡及分享至任何社交媒體，再tag「龍豐集團」，即可獲贈神秘禮物一份。

龍豐家樂坊新店

地址：登打士街56號家樂坊地下

優惠1：聖誕大優惠（1/12 - 31/12）

優惠2：購物買滿$688送$388福袋（4/12 - 8/12）

優惠3：購物滿$288憑收據到旺角區運動家或CPU，消費即送價值$800金級會籍及50分會員積分

優惠4：無需消費，打卡即送禮（1/12 - 3/12）

