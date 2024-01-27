龍豐集團家樂坊巨鋪隆重開幕　沙田再立新店抽獎迎新春

上週一（1月15日），旺角家樂坊被過百花籃淹沒，傍晚時份更有數十市民被拍到瘋搶花籃上的鮮花，原來是龍豐集團家樂坊新店正式開幕，當中醒獅表演吸引近百人觀看，塞爆整個家樂坊。隨即，龍豐集團繼續擴大其藥妝版圖，位於沙田中心3樓新店亦將於1月27日正式試業。為回饋消費者，在新店消費滿指定金額更可獲贈禮品，還有全線特價產品與及新年抽獎活動，有機會獨得Samsung 55” QLED 4K電視！



巨鋪隆重開幕 花海慶賀

佔地1.8萬呎的龍豐集團家樂坊巨舖，於1月15日隆重開幕。當日，龍豐集團合作無間的一眾供應商紛紛送上祝賀，家樂坊被淹沒於過百花籃之中，陸智夫國術總會的醒獅表演亦為其添上熱鬧氣氛。除此之外，在如此高興的日子，龍豐亦與民同樂，於現場大派日本直送的士多啤梨，氣氛熱烈。

再添新店 勁賞賀新歲

龍豐集團繼家樂坊巨舖開幕後再度回歸沙田，新店選址人流暢旺的沙田中心，並將於1月27日開始試業。新店開張加上臨近新春，龍豐集團知道大家都開始要辦年貨，一於與民同樂，除有大量賀年食品、美妝產品特價發售之外，客人現於沙田新店消費滿$688 即送嘉頓特級什餅 380g（價值$68）；甚至無需消費，於新店以任何社交媒體拍照打卡，包括Facebook、Instagram、小紅書、抖音、微信或微博等，即可獲贈Physiogel潔美淨抗敏舒緩乳液 10ml一件（價值$15）。

另外，龍豐集團會員由即日起至2月14日在全線16間分店消費，每滿$588即可登記參加「龍豐勁賞賀新歲」，隨時贏走豐富獎品！包括頭獎Samsung Q60C 55” QLED 55” 4K電視（價值$8,180）、二獎Dyson Supersonic吹風機HD15（價值$3,780）、三獎永安旅遊$2,500 旅遊禮券、Trisa 充電式聲波電動牙刷（價值$649）（共25份）等！還不是會員的朋友，就立即下載龍豐集團App註冊成為會員！

「龍豐勁賞賀新歲抽獎」參加辦法：

1. 參加者必須為龍豐集團會員，如仍未成為會員，請先下載龍豐集團App及註冊成為會員。龍豐集團App可在下方鏈結下載：

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2. 即日起至2月14日 （包括首、尾兩天），於龍豐集團旗下分店（註1）消費滿$588（以單一收據計算），並保留正本收據作領獎之用

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龍豐集團分店：

中環

龍豐Mall – 皇后大道中37號余道生行地下及閣樓

旺角

龍豐Mall – 奶路臣街6號地下

龍豐Mall – 西洋菜南街13及15號好望角大廈地下

龍豐 – 登打士街56號家樂坊地下

尖沙咀

龍豐Mall – 加拿分道20號加拿芬廣場地下

龍豐 – 北京道65-69號環球商業大廈地下A及1樓

龍豐 – 廣東道86-98號文利大廈地下

元朗

龍豐藥粧 – 壽富街51-59號地下

龍豐Mall – 裕景坊8號地下同益大廈地下

龍豐 – 壽富街19-21號地下

上水

龍豐藥房 – 龍琛路33號龍豐花園3號地下

龍豐藥粧 – 新康街66號地下A - D號

龍豐Mall – 新康街67號購物中心地下

龍豐Mall – 新豐路107-119號地下

沙田

龍豐Mall – 沙田中心3樓6-8號、15-16號A及B

粉嶺

龍豐藥房 – 聯和墟聯盛街22號地下

受條款及細則約束

推廣生意的競賽牌照︰058205

（資料及相片由客戶提供）