想親身見女神？贏COLLAR演唱會門票攻略　01會員獨家賺2000分

COLLAR 3月開show，粉絲搶到靚飛未? 各位「蘇蝦」、「Night」、「Muffin」想入場睇女神載歌載舞，只要由即日起登記成為 FWD MAX 會員，完成指定任務賺取MAX代幣，即可參加抽獎，有機會贏取《COLLAR CRUSH LIVE 2024》門票及親筆簽名海報！而「01會員」只要憑同一組電郵地址及電話號碼登記成為FWD MAX 會員，賺取抽獎機會外，更獨家賞你2,000「01積分」^，即可當$20使用！



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MAX代幣愈多中獎機會UP

COLLAR成軍兩週年，早前宣佈將於3月22日至24日在九龍灣國際展貿中心舉行首個演唱會，Ivy So更透露會有性感、型格和可愛造型，想親身感受演唱會的熱鬧氣氛，就要識賺FWD MAX代幣。MAX代幣愈多，抽獎機會愈多（1個MAX代幣=1次抽獎機會），中獎機會自然愈大！抽獎分三階段進行，階段二由即日至2月27日（中午12:00），第1-5名得獎者可獲《COLLAR CRUSH LIVE 2024》親筆簽名海報；階段三則由2月27日（下午12:01）至3月9日（中午12:00），第1-10名得獎者可獲《COLLAR CRUSH LIVE 2024》$1,180門票兩張！

認證為富衛人壽客戶會員 = 10 MAX 代幣

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成為FWD MAX會員大量獨家著數等緊你，不但可用MAX代幣兌換抽獎機會，更可使用MAX積分換取優惠禮遇，讓你的生活更精彩！FWD MAX 生活體驗平台為大家帶來全新的活動體驗，例如：演唱會、門票、抽獎、工作坊/活動、獎賞、遊戲、文章/視頻、健康平台等。追星一族可透過會員專屬優惠購票或福利贏票通道，成功入手心儀歌手的演唱會門票！參加會員獨家抽獎活動，有機會贏走iPhone及航空公司現金券等豐富獎品。Happy Wednesday逢星期三以會員身份，以優惠價搶購城中至HOT潮物，獨享最新家電、自助餐、Spa等低過半價優惠，隨時隨地開party！熱愛參觀展覽、親子活動的會員亦可利用MAX積分或優惠購買活動門票，或兌換各種工作坊，如書法工作坊、小飾物工作坊等。會員更可以輕鬆獲取有關健康保健、美食攻略、生活技能等的實用資訊，加上個人化的健康管理平台，助你養成定期鍛煉的習慣，展開精彩人生！

《FWD富衛保險呈獻: COLLAR CRUSH LIVE 2024》

活動日期：2024年3月22-24日

活動地點：九龍灣國際展貿中心匯星

網址︰https://fwdmax.fwd.com.hk/#/tc/Events/Collar2024

推廣生意的競賽牌照號碼：58302-15

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*登記成為 FWD MAX 會員，再於活動期間賺取MAX 代幣。會員可於活動期間將累積及賺取的MAX 代幣自行分配於本活動以轉換成抽獎機會（1個MAX代幣=1次抽獎機會）。所有本活動之MAX代幣會於本活動完結當日從會員帳戶自動扣減。富衛人壽保險（百慕達）有限公司（下稱「富衛人壽」）將會從完成上述本活動的申請要求的參加者中分階段抽出20位得獎者。每位FWD MAX會員最多只能中獎一次。得獎者姓名將於本活動網頁內公佈、並於2024年3月12日於星島日報及英文虎報內公佈及根據FWD MAX登記之會員通訊電郵地址向得獎者發出得獎通知。得獎者必須在有效獎品換領日期內進行換領。得獎者須受有關獎品條款及細則約束。

#參加者同意接收由富衛人壽及FWD MAX所發出之推廣訊息或資料。如參加者在登記參加本活動前已同意接收由富衛人壽及FWD MAX所發出之推廣訊息或資料也可以賺取一個MAX 代幣。

^2,000 「01積分」將在參加者成功登記成為FWD MAX新會員後，約兩星期內發放至參加者的「01會員」帳戶，名額有限，先到先得。

註：參加者必需同時登記成為「01會員」及FWD MAX 新會員，並使用相同的電郵地址及電話號碼方合乎資格領取「01積分」。

(資料及相片由客戶提供)