經濟學人智庫及清華大學專家：貿易戰對中國壞影響　明年始浮現

中美貿易戰暫時不會加碼，有報道指雙方2019年1月7日會再次商討。不過有智庫組織專家就警告，如果情況延續下去，對中國的壞影響將於2019年浮現。

《CNBC》報道，經濟學人智庫組織（The Economist Intelligence Unit）的中國首席經濟學家Tom Rafferty表示，目前美國的關稅政策，對中國來說心理影響大於實際損失。到目前為止，中國的經濟問題，主要受到國內經濟影響。

全球需求放緩 貿易戰打擊中國消費信心

這是因為中國出口在2018年大部份時間都表現強勁，9月出口增長高達14.4%，10月增長更高見15.6%。不過去到11月，中國出口增長大幅放緩至5.4%，反映出全球市場需求增長或已放緩。

Tom Rafferty指出，2019年全球市場需求增長「將會放緩『一兩個檔次』，情況已經頗為明顯。」過去中國產品出口支撑了製造業，雖然政府大力推動民間消費，但貿易戰憂慮以及國內經濟不穩等因素，開始打擊消費信心。

北京清華大學金融學教授、中國國家金融研究院副院長朱寧指出，貿易戰在2019年會令中國出口放緩。（中新社）

清華教授：貿易戰將令中國出口增長放緩

北京清華大學金融學教授、中國國家金融研究院副院長朱寧亦表示，如果中國經濟可以做得更好，那麼關鍵一點必定是在出口。

朱寧亦同意，貿易戰在2019年的影響將會更大，主要原因就是令中國出口放緩。

主要出口省份廣東，已經在10月停止發布PMI等數據，令外界猜疑是否數據不理想。

麥格理胡偉俊 料全球經濟疲弱礙出口

麥格理大中華區首席經濟學家胡偉俊預計，2019年中國出口增長將會放慢到單位數。他估計中美將會達成協議，出口增長放緩最主要原因並非貿易戰，而是全球經濟增長疲弱。