2019年投資展望　全球頂尖投資公司高層均偏向保守

2019年快到，投資如何「趨吉避凶」？貝萊德（BlackRock）、資本集團（Capital Group）以及PIMCO等全球頂尖投資公司的高層，均列出重要市場風險，各位要留意。

2018年股、匯大幅波動，投資者難免損手。由於全球政經動盪未必會平息，2019年難有好方向。《彭博》報道顯示，幾位投資公司高層不約而同，警告投資回報可能再減弱，呼籲投資者明年更小心選擇。

以下是幾位投資公司高層的分析：

富達認為2019年雖然股票盈利難有雙位數增長，但會好過2018年。（路透社）

富達：明年股票市場可有單位數盈利

富達投資（Fidelity Investments）全球宏觀主管Jurrien Timmer：

2019年美國企業盈利增長會放緩至5至7%，聯儲局可能會加息一至兩次，2019年初股市的市盈率將會是「合理點」。

債券市看來問題不大，股票市場則應該較2018年好。新興市場將會有較好投資機會，因當地公司遠遠落後於美國同業。

「如果你將所有因素加起來，這不會是股票的壞消息，或者沒有雙位數字增長，但總好過今年。」

資本集團表示要小心蘋果這類產品較單一的公司，萬一市場轉勢，將會首當其衝。（路透社）

資本集團：小心蘋果 分散投資有前景公司

資本集團副主席兼股票投資組合經理Rob Lovelace：

小心蘋果等設備公司，由於缺乏產品多樣性，銷情好當然好，銷情差就難以補救。相比之下，三星電子並不單止生產設備，更會生產記憶體晶片等產品。

2019年應「炒股不炒市」，而且廣泛投資有前景的公司。以該公司為例，目前已投資多間生物科技及藥物公司，預計部份會有成果，但無可避免部份最終會失敗。

景順認為全球政經事件已經到了關鍵時刻，商品市場之中最看好黃金。（路透社）

景順：可買收息股 商品市場看中黃金

景順（Invesco）全球市場首席策略師Kristina Hooper：

可買入新興市場股票、科技股、全球的收息股或其他資產，例如物業、私募股權以及商品，商品之中她尤其看中黃金。

要沽出的資產是美股，尤其是非必需消費品股票。

她預期全球經濟增長強勁，但正在減速，美國經濟增長也在減速，全球股市回報溫和。

她認為部份事件發展至今，將會到關鍵時刻。例如如果中美貿易戰可以迅速解決，京會推動全球經濟增長，從而推高股市回報。相反貿易戰若再升級，就會令經濟增長進一步放緩，從而推低股市。

PIMCO認為英國無序脫歐的機會率較小，可以從當地金融業之中尋找投資機會。（路透社）

PIMCO：小心更大波動 可留意英國金融業

PIMCO投資總監兼董事總經理Dan Ivascyn：

信貸利差擴大及收益率曲線趨平，表明12至24個月經濟增長會下滑，小心市場更加波動。

投資者宜持有現金，等待下一個投資機會。雖然市場擔心英國會十分混亂地脫歐，但PIMCO認為這只是低機會率事件，反而可以從英國金融股找尋投資機會。

DoubleLine的建議較為保守，認為2019年保本至上，更要避開美股及美債。（路透社）

DoubleLine：避開美股美債 現在是保本環境

DoubleLine Capital投資總監兼行政總裁Jeffrey Gundlach：

要避開美股和企業債，另外美國赤字上升，而聯儲局可能加息，亦要避開長期債券。

他認為，現在最佳投資是高質素、低波動性的債券基金。Jeffrey Gundlach明言，現在是一個「保本」環境。

貝萊德亦認為現階段選股更看好質素，應該避開歐洲股票。（路透社）

貝萊德：選股更重質素 避開歐洲股市

貝萊德全球首席投資策略師Richard Turnill：

2019年選股最重視質素，包括現金流、可持續增長以及良好的資產負債表。美國市場還受青睞，而新興市場提供了不俗的風險投資。

固定收益來看，美國政府可能會利用國債來對抗之後的市場風險，因此我們傾向只持有中短期美債。

以全球配置來看，要避開上行空間有限但下行風險較大的市場，例如歐洲股市。

Richard Turnill預計2019年美國經濟進入循環的後段，全球經濟和企業盈利增長都會放緩。

Charles Schwab建議投資一些有盈利增長兼持續派息的股份，例如醫療保健行業。（路透社）

Charles Schwab：選股看盈利增長及持續派息

Charles Schwab投資管理股票及多資產戰略投資總監Omar Aguilar：

避開及出售市值低股票、高息債券以及債務過高公司的股份。

可以投資於有盈利增長兼持續派息的股份，例如醫療保健、非必需消費品以及區域銀行等。

由於美元下半年偏軟，新興市場股值相對吸引，估值可有上行空間。