阻止中國經濟增長放緩　余永定：財政、貨幣政策有必要雙擴張

新年伊始，中國經濟卻傳出壞消息，繼官方製造業採購經理指數（PMI）之後，財新製造業PMI亦跌落收縮區間。中國社科院學部委員余永定表示，目前最迫切的是要阻止經濟進一步下滑。

余永定接受《第一財經》訪問時表示：「中國當前迫在眉睫的問題是扼制經濟增速進一步下滑，為此，中國有必要執行擴張性的財政政策，輔之以適度寬鬆的貨幣政策。」

「沒有一定經濟增速 一切問題都會惡化」

他指出：「中國過去40多年的經驗證明，沒有一定的經濟增速，一切問題都會惡化，因為大多數經濟和金融問題，都是以經濟增速為分母的。沒有一定的經濟增速，結構調整、經濟體制改革等長期問題無從談起。」

值得注意的是，中央經濟工作會議報告之中，貨幣政策部份刪去了「中性」一詞，以及「管住貨幣供給總閘門」一句。而人民銀行貨幣政策委員會2018年第4季例會的公告，亦表示「穩健的貨幣政策要更加注重鬆緊適度」，同時亦刪除了「中性」一詞。

中國經濟增速放緩，主要原因在於投資增速下滑，當中基建投資下滑是主要因素。（路透社）

赤字佔GDP或突破3% 亦不應拘泥於3%

余永定在訪問中指出，除了貨幣政策，中國亦有條件實行擴張性財政政策，且認為預算赤字佔GDP比例可能會突破3%，亦不應該拘泥於3%目標。

他還建議中國應保持合理的通脹：「當前中國通脹率僅2%左右，經濟增速持續下滑，這兩個指標應該會讓央行採取擴張性的貨幣政策，以便實現更高的GDP名義增長率。」

估2019年可保持6%經濟增長 低於社科院預計

余永定分析，投資增速下滑是2018年中國經濟增速放緩的主因。到了2019年，應可保持6%的經濟增速。

去年12月中國社科院發表的2019年《經濟藍皮書》，預測2019年經濟增長6.3%。

余永定認為，人民幣貶值壓力正在增加，但不會失控。（路透社）

不應因樓市泡沫減少貨幣供應 人幣續可貶值

樓市和人民幣匯率都是各界關心的問題。余永定表示，中國房地產泡沫早在人民銀行信用寬鬆前已出現，以中國樓市的特點，很難確定貨幣供應和樓價升跌有因果關係。人行不應該僅因擔憂房地產泡沫，而減少貨幣供應量。

余永定又指出，中國花太多時間辯論是否需要求取浮動的匯率制度，貨幣政策長期被追求匯率穩定的執念所束縛。除非美國經濟出現非常嚴重的問題，否則人民幣兌美元的貶值壓力都會增加。他表示，適度貶值可以提升通脹，也可以緩解出口壓力。