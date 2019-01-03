中金警告內地工業、建造業及新型服務業　失業率將上升

中國經濟數據疲弱，內地投行中金公司（3908）發出警告，直言官方就業指標不適宜用來判斷經濟周期性波動，更警告工業特別是出口導向型製造業、建造業以及新型服務業，2019年可能面對就業壓力。

2018年11月，全國城鎮調查失業率從10月的4.9%下降至4.8%，而31個大城市城鎮調查失業率為4.7%，與10月持平。

中金稱官方就業指標 不宜用來判斷經濟周期

中金認為政府的就業指標有自身局限，不適宜用來判斷經濟周期性波動。例如中國勞動力市場最核心的挑戰是就業不足。

中金最新報告指出，經濟周期性下行壓力會對真實失業率和居民收入產生負面影響。目前名義收入增速放緩、企業盈利狀況惡化，地產業積聚周期下行壓力，外需增長不確定，而新型服務業增速正在減慢。

中金特別指出，居民收入增速急劇放緩，會影響消費市道，進而影響企業盈利。（中新社）

居民收入增速變化 直接影響消費需求

報告不排除今年多個行業就業會有壓力，包括工業，尤其是出口導向型製造業，建造業以及新型服務業。

中金特別提到居民收入增速變化，指出會直接影響消費需求。

該行表示，過去幾個月，社會消費品零售總額增速明顯放緩，以汽車為代表的可選消費品增速下滑尤為明顯，反映了名義增長減速已經拖累居民收入增長，開始對消費構成負面影響。

經濟增長放緩 小心陷入惡性循環

消費增長急劇減速，反過來會壓制企業的收入和盈利，進而影響真實失業率和居民收入。

因此，中金呼籲投資者和政策制定者，要更關注居民收入增速變動，以及對消費的影響。如果任由經濟增長放緩、資產價格受壓，以及通縮預期升溫而陷入惡性循環，以後政策調整就要更大力度，才能有效提振需求。