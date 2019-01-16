英鎊反彈　王良享：「硬脫歐」機會減　但最壞情況恐跌逾10%

英國政府脫歐方案遭國會大比數否決，鎊匯一度急挫1.5%，然後急速反彈。 不過專家警告，雖然「硬脫歐」機會不大，但若真的硬脫歐，英鎊隨時較現價暴跌逾10%，即英鎊兌港元逼近9算。

脫歐方案遭否決後，英鎊不跌反升，截至4點40分，英鎊兌美元報1.2876，升0.12%，英鎊兌港元則重上10算，報10.0984，升0.11%。美匯指數則報95.9，跌0.06%。

王良享稱歐盟亦不希望英國硬脫歐。（路透社）

英鎊兌美元料1.32「見頂」

星展銀行財資市場部董事總經理王良享解釋，方案遭大比數否決後，市場擔心將會出現無協議脫歐，所以鎊匯急跌，但隨陸續有消息流出指，英國脫歐死線有機會延後，英國政府將修改脫歐方案再交予國會表決，外界憧憬或有機會可以達成到脫歐方案，於是英鎊急彈。

他指，英國政客和歐盟雙方都不希望發生硬脫歐，最後真的硬脫歐的可能性很低，英鎊短期有機會「上一上」，但料英鎊兌美元會在1.32水平左右見頂。他解釋，當鎊匯升至1.32水平左右，不少要用到外幣的人，例如入口商，便會開始做對沖，而對英國資產有興趣的投資者，暫時估計會繼續持觀望態度，對英鎊難有大支持。所以在脫歐現況清晰前，英鎊比較合理的價位會是1.2至1.23水平。

硬脫歐會對英國經濟的短期衝擊很大。（路透社）

若硬脫歐 英鎊或恐慌性大跌逾10%

現時不少人都看好英國可通過新的脫歐協議，甚至留在歐盟內，高盛歐洲分析師Adrian Paul便於最新的報告內估計，出現硬脫歐的機會進一步下降，反而軟脫歐﹑延遲脫歐甚至續留在歐盟的可能性正小幅上揚。

不過王良享警告，雖然硬脫歐機會很低，但一旦發生，對英國經濟造成的短期震盪將會很大，料最壞情況英鎊兌美元會跌到1.15水平（約是1英鎊兌9港元），即較現價低10.6%。他補充，英鎊跌未必會跌回1.05的歷史低位，因為這同時需要美元大升，但現時美元未見有大升的本錢。