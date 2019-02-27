20年前還是淨出口國　中國大豆為甚麼輸給美國？

中美貿易談判暫告一段落，目前情況良好，市場期盼兩國最終會達成協議。今次貿易戰的主角產品之一就是大豆，去年中國大豆九成都要靠進口，從外國購買了8,803.1萬噸大豆。不說不知，原來1990年代，中國還是大豆淨出口國，為甚麼20年後情況卻完全不同？

去年進口量降7.9% 仍佔進口糧食逾80%

2018年貿易戰開打，中國大豆進口量按年下降7.9%至8,803.1萬噸，雖然要7年以來首次下降，但仍佔糧食進口量超過80%。

人均消耗量大升 植物油自給率僅30.8%

由大豆出口國變成進口國，有專家指出，其中一個原因是生活質素改善。《新京報》報道，中國農業大學副校長、國家科技部「十三五」農業農村科技規劃組組長王濤指出，中國2016年居民全年人均食用油消耗量上升至24.8公斤。這種情況下內地產量根本不夠供應，2016至2017年中國植物油自給率只有30.8%。

上星期國新辦的記者會上，有官員指出，中國每年的大豆需求量約在1.1億噸左右，而產量在1,600萬噸左右，也就是說85%都要靠進口。

大豆不是永遠都圓潤飽滿的，這是失收的阿根廷大豆。（路透社）

品質不好出油率低 人手生產成本太高

除了消耗多了，另一個原因是中國生產的大豆既差劣又貴。中國大豆出油率低，生產成本高，連壓榨企業都不願意採購。

出油率低是因為大豆的品質不好，而生產成本高，則與生產方式有很大關係。

以中國東北為例，當地已經是中國最重要的產地之一，但種植面積不斷下降，農民更喜歡種植水稻和粟米。王濤指出，水稻和粟米由播種到收成，已經可以全機械化生產，但大豆的機械化程度低，很多部份工作還要用人手。

人手種植的結果是產量低，生產效率低，成本高企，導致產品價格高過進口大豆。

中國大豆農地不少還是以人手種植，生產成本自然較進口貨高。（路透社）

粟米也未全機械生產 售價高進口價1倍

其實國產貨價格高過進口貨，並不是大豆獨有的現象。由於一些地方種植粟米仍未完全機械化，就算不計運輸成本和關稅，市場售價也超過1元，而進口粟米的價格只要0.5元多一些。

由於價格差價太大，不少糧食企業都不願意購買國產貨，偏好購買進口貨。

一號文件振興大豆生產 但進口為主不變

早前中共中央發出了2019年的「一號文件」，提出穩定粟米生產，以及實施大豆振興計劃。計劃要穩定地恢復大豆種植面積，研發優質高產品種，以及培育新的大豆企業，提高生產水平。不過，農業農村部官員指出，未來「以進口大豆為主的格局不會改變」。