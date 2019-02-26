Netflix破紀錄宣傳費助《羅馬》橫掃奧斯卡3項大獎　不為票房為…

影視圈年度盛事奧斯卡頒獎典禮（Oscar）結束，Netflix重金投資的非英語、黑白電影《羅馬》（Roma）便連奪最佳導演、最佳攝影和最佳外語片三項大獎，雖未能一併拿下最佳影片獎，但已算是今屆奧斯卡的大贏家之一。受消息刺激，Netflix股價亦升至今年以來的新高，報363.91美元。

Netflix 股價創今年新高。（路透社）

傳花鉅款宣傳《羅馬》 惹業界不滿

對於今屆奧斯卡，Netflix可說是志在必得，據Vulture報道，Netflix 對《羅馬》的奧斯卡宣傳金額高達6,000萬美元（約4.68億港元），是這部電影的製作成本的四倍，也是繼《社交網絡》（2,500萬美元）後最巨額的奧斯卡宣傳，惹來不少同行側目和不滿。

這些宣傳活動包括在獎項頒布前，根據收件人的偏好，寄送導演親筆簽名海報、附有墨西哥黑朱古力的信函等「小禮物」給相關投票人；又在荷里活片廠依電影場景設計「體驗活動」，並請來國際級巨星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）主持場雞尾酒派對來向影片致敬等。

羅馬贏得奧斯卡3項大獎，證明Netflix上都有好的原創電影。（路透社）

證明串流平台的能力

Netflix為《羅馬》這套黑白片不惜工本宣傳，普遍相信不是看好這部電影的票房潛力足以「埋單」。事實上，據報因為Netflix不願意遵從讓院線先上映90天才在網上播放的潛規則，再加上其他爭執，《羅馬》並沒有在各大院線大規模上映，令世界各地的票房都很一般。即使有在香港上映，亦未見掀起太多的討論。

Netflix花數以億元宣傳《羅馬》，很大機會是想借贏得包括奧斯卡這國際電影大獎，證明串流平台都有能力製作和發行最優質的影片，打破電影市場的傳統發行格局。《羅馬》這次以冷門題材（墨西哥）、非英語、黑白電影的身份，竟橫掃到奧斯卡3項大獎，獲得了國際的關注，正證明Netflix這次「賭贏了」。隨Netflix, Amazon Prime等「財雄勢大」的串流平台相繼製作和發行更多優質電影，全球的電影業或會隨之而改寫。