日本便利店試行半夜關店　台灣經驗來看有這些問題......

日本7-11部份店舖，最近開始試行早上7時至晚上11時營業，晚上11時至早上7時關店，以測試對社會及營業情況的影響。在台灣，便利店晚上關店已不是新鮮事，那麼當地的情況怎麼樣？《中央社》最近探討了便利店晚上關店的得與失。

台灣便利店服務多 員工工作繁複

台灣有過萬間便利店，由「四大超商」經營。與香港一樣，從早餐、小食到正餐都有，而且可以繳交水電費用、信用卡帳單、訂購高鐵車，以及收取包裹等。便利店不單止是售賣物品，更成為附近居民的生活服務站。

不過，服務愈多亦意味着店員要負責的事務愈多，除了煮關東煮、茶葉蛋，還要洗廁所等。與日本一樣，台灣便利店也遇上人手不足的問題，「四大超商」早已彈性調整門市營業時間。

台灣的便利店有很多服務，除了一般商品之外，還可以交費、買車票等，但服務多的背後是員工工作量大，需要不少人力。（中央社）

根據收入等因素 可調整營業時間

《中央社》指出，「四大超商」會跟據營業收入、來客數以及商圈性質等，彈性調整營業時間。而據業界人士表示，只要門市提出夜間營業有困難，總部也會適度調整。

學者建議削減不賺錢服務 提高效益

報道引述文化大學廣告教授兼系主任鈕則勳表示，台灣便利店密度全球第二，市場競爭激烈，晚間關店的原因是來客數減少，收入不如預期。

他建議業界要盤點哪些服務「噱頭大於利潤」，哪些服務會帶來經濟效益，找出賺錢業務並裁撤成效不彰的項目。

日本7-11部份店舖正試行晚上休業，測試對收入、營運的影響，例如之前慣常在深夜補貨，現時要重新調配時間。（視覺中國）

司機：若晚上休業 客人失安心等車地方

然而便利店並不是全年無休，對於部份人來說確實不便。報道訪問了內湖科學園區上班的蔡小姐表示，過年期間值班時，公司附近的便利店沒有營業，發現原來沒有便利店服務，生活會變得不便，「不知道該去哪買杯咖啡」。

而夜班司機張先生則指出，部份門市非全天候營業，對自己影響不大，但若成為常態，就會失去一些讓客人安心等車的地方。

部份工作以科技輔助 節省勞動力

商業發展研究院經營模式創新研究所組長林原慶認為，台灣與日本經濟及人口發展模式相似，台灣便利店同樣會面臨招聘困難。他指出商店已經引入科技應用，以解決勞動力問題，但並非愈多自動化就愈好，而是要切割服務流程，在某些環節以科技輔助人力。

林原慶舉例，餐廳設置自動點餐機，但上菜時還是有店員提供服務。而日本的GU亦使用了自動結帳機，員工從機械性工作轉為提供諮詢服務，提升消費體驗。