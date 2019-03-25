意大利加入一帶一路的政治背景和經濟考量

義大利成為七國集團中第一個加入中國“一帶一路”倡議的國家，獲得中國媒體諸多好評。

3月23日，義大利同中國簽署了「一帶一路」倡議諒解備忘錄，成為七國集團中第一個加入該倡議的成員國。

分析人士在接受中新社採訪時稱，中國和義大利攜手共建「一帶一路」，符合兩國根本利益，是實現互利共贏的又一合作典範，未來兩國合作空間巨大。

中國人民大學財政金融學院副院長趙錫軍在接受中新社採訪時表示，義大利是傳統貿易大國，且與古代絲綢之路有著特殊的歷史淵源，因而對於「一帶一路」倡議背後的發展機遇有著更深的認識。加入「一帶一路」建設將給義大利經濟注入新的活力。

中國社會科學院歐洲研究所副研究員、中國歐洲學會義大利研究會秘書長孫彥紅在接受第一財經採訪時表示，「過去幾年中意高層互訪頻繁，兩國關係發展很快，中國國家領導人此訪定會進一步提升中意關係。」她認為，鑒於義大利在歐盟的分量（義大利為歐盟創始成員、歐元區第三大經濟體、歐盟第四大經濟體），中意合作的提升對於帶動中歐合作整體水準的提升，會發揮較好的示範效應與積極影響。

當地時間3月22日，習近平同義大利總統馬塔雷拉舉行會談（圖源：Reuters）

中共黨媒《人民日報》海外版旗下新媒體品牌欄目俠客島發表的文章《G7集團中首個加入「一帶一路」的國家來了，為什麼是它？》指出，義大利融入「一帶一路」，既有其在經濟和政治上的考慮，也是其外部競爭壓力和內部發展使然。

此前，一些歐洲國家積極融入「一帶一路」建設，為義大利帶來了不小壓力。比如，中國與中東歐國家的合作已日趨成熟，亞得里亞海其他港口城市也積極與中國「一帶一路」建設對接。2018年，希臘、葡萄牙還和中國簽署了合作備忘錄。義大利擁有眾多良港，如威尼斯、的里雅斯特港。加入「一帶一路」後，義大利或可爭當成為中國貨物進入歐洲市場的樞紐。

文章指出，難民問題也一直是歐盟頭疼的事。在解決難民困境上，融入「一帶一路」也是義大利的可能出路。在歐盟難民攤派計畫屢遭挫折的情況下，義大利政府面臨著改革不連續和政局不穩定的困境。此時，中國與義大利在協力廠商市場合作，不僅會解決義大利的能源供給問題，也會開拓北非廣闊的市場，緩和難民大量湧入帶來的經濟和社會負擔。比如，西西里島首府巴勒莫有意願成為新的北非貿易、能源走廊的樞紐。