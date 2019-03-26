英國多達150萬職位或會被自動化取代　大部份由女性擔任

自動化生產無可否認將會為各行各業帶來翻天覆地的變化，雖然有人說同時會創造更多職位，但被淘汰的是低層員工，並不容易轉型為程式員等高技術員工。英國國家統計局就發表報告，分析了自動化生產對當地就業、經濟的影響。

年輕人也是高危一族

《BBC》引述報告稱，預計英國150萬個工作崗位有消失的風險，當中有70%崗位目前由女性擔任。女性職員最受影響，其次是兼職員工，之後是經驗不足的年輕人。

英國國家統計局是在2017年分析了2,000萬個職位，發現當中的7.4%是有被取代風險的高危職位。

侍應和店員風險最大

該局的分析，是基於電腦程式和演算法，以及機械人，未來可以取代哪些工種。結果顯示，侍應生、店舖貨架補貨員以及一般銷售員，自動化的機會率最高，因為這些職業都是低技能和高度重複的。

至於低風險的工作，包括醫療人員、受過高等教育的專業技術人員，以及高級教育專業人員。

學者估計，Amazon約20%人手已經由機械人或電腦取代。（路透社）

報告還表示，該局調查工作自動化，是因為自動化的影響廣泛，深入勞動力市場、經濟以及社會層面。

報告表示近年新增的勞動力，主要從事低至中度風險的工作，可能是因為部份商戶已經開始採用了自動化設備，因此調整了招聘要求。

學者關注市場變化速度

華威商學院（Warwick Business School）副教授Maja Korica指出，關鍵在於市場轉變速度。例如Amazon在2017年引入了5萬個機械人，按年大增100%，估計已經有20%職位被機械取代。

她認為政策制定者以及商界領袖，需要考慮快速變化帶來的各種影響。