【大麻商機】中國人早就種大麻　為何沒有毒癮？

各種植物有不同品種，各有些少差異。以榴槤來說，就有貓山王、青尼、金枕頭等多種。大麻亦一樣，原來並不是所有大麻都可以製成毒品，當中不少大麻產品，原來大家都接觸過！

是不是毒品 看THC含量

大麻如以用途劃分，可以分為工業大麻、醫藥用大麻以及休閒類大麻，主要分別在於會影響精神的成份四氫大麻酚（THC）含量。THC會令人產生幻覺，大部份國家採用歐盟標準來評定，THC含量低於0.3%就是工業用和醫藥用大麻，由於含量較低，不具備提煉成毒品的價值。

CBD藥用關鍵 癲癇症可用到

而近期各地支持大麻合作化，是看中了另一成份大麻二酚（CBD）的作用。這種成份有醫藥用途，例如對治療癲癇症、帕金遜症十分重要。而消費型的CBD則可以添加到食品之中，有紓緩壓力的作用，而不會有毒品一般的嚴重負面後果。

大麻能不能製成毒品，主要看四氫大麻酚（THC）含量，如果含量低於0.3%，則沒有製造毒品的價值，但可以用作醫藥等用途。（路透社）

中國早種植漢麻 纖維可製麻布

而據《BBC》報道，其實中國幾千年以來都有種植大麻，稱為「漢麻」，與印度大麻、西方大麻不是完全相同。漢麻共有十多種，都是工業用大麻，大家熟識的麻布、麻繩就是漢麻的纖維製成。另外，漢麻還可以用於化工、提取食油、建築等多個方面。以這角度來看，大麻產品其實一直在我們身邊。

目前除了中國，法國等其他國家也有種植漢麻。