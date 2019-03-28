1月美國貿易逆差收窄 美國經濟學家：並非正面信號

多種經濟資料顯示美國經濟離衰退越來越近，甚至有經濟學家不看好美國貿易逆差收窄這一現象。

3月27日，美國商務部公佈的資料顯示，美國1月整體貿易逆差511億元（美元‧下同），低於預期的570億元，較去年12月收窄88億元，也是2009年2月以來美國貿易逆差最大的收窄淨值，按月收窄14.6%的幅度為去年3月以來最大。

路透社報導認為，1月美國貿易逆差明顯收窄得益于中國增加採購大豆。

資料顯示，美國1月對中國貿易逆差344.7億元，較去年12月的368.3億元收窄23.6億元。當月美國對中國出口跌至71億元，創2010年9月以來新低。從過去三個月累計資料來看，美國對華貿易逆差收窄86億元，為10年來最大。

CNN報導稱，1月對華逆差收窄部分源于美國進口商對華進口回落，此前，他們趕在關稅可能上調前發力進口。

而Capital Economics的高級美國經濟學家米沙勒·皮爾斯（Michael Pearce）認為，淨貿易值可能是一季度經濟增長的正面因素，但逆差收窄主要源於一季度美國的進口下滑超出預期，這很難說是經濟的正面信號。

美國經濟低迷，股市震盪較大。（視覺中國）

近日，有報導稱，美國經濟2018年底的放緩程度可能要比此前報告得更大，恐怕會拖累全年增速無法達到特朗普（Donald Trump）一直吹噓的3%。在彭博進行的一項調查中，經濟學家預計2018年第四季的年化增長速度將從最初的2.6%下修至最低1.8%，中值為2.3%。原因包括零售銷售和建築支出以及服務業的新出爐或修訂資料。

彭博經濟學家提姆·馬赫蒂（Tim Mahedy）說：「如果你看2018年，會發現其中很多都是財政刺激因素，所以它就像高糖狀態：興奮了一陣子，接著就消失了。」

美國全國商業經濟協會3月25日發佈前景調查報告說，該協會經濟學家預測，主要受全球經濟增長放緩和美國貿易政策影響，今明兩年美國經濟增速將大幅放緩。該協會經濟學家預計，2019年按年率計算的美國實際國內生產總值（GDP）增長率將從2018年的2.9%下滑至2.4%，並在2020年進一步放緩至2.0%。經濟學家認為，去年美國經濟受益於減稅以及政府支出的增加，但上述政策對經濟的促進效益正逐漸消退。

該調查結果與美聯儲3月20日發佈的預期值在趨勢上相吻合。美聯儲預計，2019年和2020年美國經濟增長率或分別降至2.1%和1.9%。