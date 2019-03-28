學者促成立大灣區廢料貿易組織 　共享建築廢料取代購買天然砂

機場三跑的填海工程已面對海砂短缺問題，外界擔心單是購買填料已大大加重明日大嶼填海成本，但發展局局長黃偉綸早前表示，填海工程約一半填料來自本港惰性建築廢料。 有學者建議，大灣區11個城市内成立一個廢料貿易組織（WTO），以促進區域内建築廢料（CWM）的共享及貿易，實現建設零廢棄智慧城市的長遠目標。

香港大學房地產及建設系副教授呂偉生，倡議大灣區11個城市内，成立一個廢料貿易組織。（勞敏儀攝）

建築廢物是指工地平整、掘土、樓宇建築、裝修、翻新、拆卸及道路等工程所產生的剩餘物料。本港九成以上的建築廢物是惰性物料（即公眾填料），包括建築碎料、瓦礫、泥土及混凝土，適合用來填海和平整土地。隨着粵港澳大灣區發展得如火如荼，預計將產生大量建築廢料；過去十年本港建造業平均每年產生1980萬噸建築廢料，十年總量足以填滿五個將軍澳堆填區。

香港大學房地產及建設系副教授呂偉生聯合香港及內地多所大學不同領域的專家，倡議大灣區11個城市内成立一個廢料貿易組織（WTO），以促進區域内建築廢料（CWM）的共享及貿易，實現建設零廢棄智慧城市的長遠目標。

近年大灣區内不時出現跨區域處置建築廢料，例如台山市用香港的可再用建築廢料，填出面積（近660公頃）相當於十分之一個港島（7859公頃）的填海用地，深圳市內大約兩成廢料運往附近勞動力成本較低城市分類、回收或處理。

共享建築廢料可減廢及減購新材料

呂偉生認為，共享建築廢料可減廢及減購新材料，故建議制定規範釐清可重用或可交易建築廢料的標準和規格；使用「綠色標籤」標示已達標的可交易建築廢料；建立大灣區範圍內建築廢料訊息共享平台，提供實時建築廢料供求訊息；以及為區內不同地區訂出適合當地應用政策，如稅務優惠，補貼政策，鼓勵物料共享。