銀行體系結餘跌穿600億元　分析：港銀加息機會仍不大

港元匯價持續偏弱，金管局1個月內7度「接錢」，銀行體系結餘下周一跌穿600億元，若結餘持續縮減，港息上升壓力會否驟增？有分析師指，全球央行偏鴿，加上本港資金流動性充裕，港銀提高最優惠利率（P）的機會不大，預期港元拆息亦有下調空間。

料銀行體系結餘4月底前跌至500億元

金管局副總裁李達志本月初曾解釋，近期港元弱勢，主因是12月底年結過後，銀行對資金需求有所下降致銀行同業拆息偏軟，港美息差明顯擴闊，出現更多買美元沽港元的套息活動。

華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，港匯偏弱，料銀行體系結餘會持續下跌，4月底前跌至近500億元水平，但由於本港資金流動性充裕，資金未有外流壓力，港銀今年加息機會不大，料港匯將在7.84至7.85區間波動。她補充，去年金管局數次入市，經深港通和滬港通的南向資金錄得淨流出，相反金管局本月入市時，資金則錄得淨流入，認為這抵銷了套息交易對港元的沽壓，令金管局接錢規模較溫和。

美聯儲在內的各國央行偏鴿，本港加息機會不大。（路透社）

HIBOR下望1.5厘或更低

李若凡續指，1個月港元拆息（HIBOR）連續4日走低，逐步逼近1.65厘水平，較月初的1.8厘低，隨季節性因素消散，Hibor有較大回落空間，未來有機會下望1.5厘或更低，預計銀行體系結餘要跌穿200億元水平，港元拆息才有機會大幅向上。