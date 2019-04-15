內地恐怖「996」工作制　有網頁多語言求救　工時長代表競爭力？

最近中國網上出現「996」工作制的爭議，網上更出現一個名為「996.ICU」的網站，引起中外廣泛關注。ICU大家都知是深切治療部，「996」工作制有多恐怖，要讓打工仔「做到入ICU」？

「996」工作制是指上班時間為早上9時至晚上9時，每星期上班6天，即每周工作72小時

「再這樣做就要進入ICU了」

這種長工時工作不是用來形容工廠「車衣工人」的工作時間，而是近年快速冒起的程式員。發起「996.ICU」的內地程式員，內地又戲稱為「碼農」，即是專門為科技企業編寫程式碼的人。他們成立這個網站的目的，就是要社會關注他們的情況，要求合理工時，「再這樣做就要進入ICU了」。

朝九晚九每周六日 再要加班

這些程式員部份不單止要「996」，有時候晚上10時甚至更晚才能下班，因此實際情況更嚴重。

根據中國標準工時，勞動者每天工作時間為8小時，平均每周工時不能長過40小時。加班上限為1天3小時及1個月36小時，逾時工作薪金不低於平日工資的150%。計及加班，每周最長工時為48小時。

「996.ICU」在微軟代碼託管平台github.com設立了專頁，上面有簡體中文、英文、西班牙文、德文、法文、意大利文、日文以及俄文，詳細講解他們的現況，以及中國有關工時的法規。網頁已經有19.5萬人次讚好，當中包括海外人士。

內地程式員的「996」工作制度，即是早上9時至晚上9時，每周工作6天，實際工作時間可能更長。（視覺中國）

科企員工、學生關注 基層為主

有微信公眾號運用數據分析，得出關注「996.ICU」的程式員，主要來自內地大公司，包括阿里巴巴系、騰訊（0700）、百度、京東等。而有不少大學生也關注情況，當中以盛產程式員的浙江大學最為顯著，其次是上海交通大學。

關注「996.ICU」的程式員，大部份粉絲數目都少於10個，也就是一群沒有人關注的基層程式員。然而，事件已經吸引到內地著名程式員關注。

Python之父發聲 冀西方關心

著名編程語言Python開發者Guido van Rossum也貼文呼籲關注事件，指出這是差劣的工作還境，問其他人怎樣才能引起西方關注。

CPython共同開發者Senthil則指出，事件涉及政治，他們很難介入，但可以讓大家關注這種剝削勞動力情況，列出實行「996」制度的公司，排絕與他們合作，以及拒絕接受實行「996」制度公司對Python的贊助。

有程式員表示，已經向中華全國總工會、人資和社保等相關部門遞交公開信，希望政府採取措施幫助他們改善工作環境。不過，有分析指目前難以做到。

有讚公開採用996制度 高層稱是好事

最大的難關，是科技企業高層十分擁護「996」制度。1月17日杭州電商公司有讚在年會上宣布調整為「996」制度，星期三列為「家庭日」，有員工稱家庭日並非是可以放假，僅僅是提早到6時下班。

事件爆出之後，有讚首席執行官白鴉在朋友圈上表示：「幾年後回頭看，這次絕對是好事。」

不少人認為有讚涉嫌違反勞動法，1月底杭州相關部門已經立案調查，並約談公司負責人。

部份中國企業產品推出周期很快，背後原因之一是大批員工長時間工作，內地稱這些程式員為「碼農」。（視覺中國）

京東採995制 高層稱不會強制加班

然而事件並沒有讓科技公司停止這種工時制度，3月12日有自稱京東員工在網上爆料，公司將會實行「995」制度，並指出要淘汰「不管身體原因還是家庭原因，凡是不能拼或拼不動的」員工，引起京東大快消事業群公關總監劉力回應。

劉力表示，「拼搏和激情是寫在京東血液裡的DNA，京東第一階段的成功就是靠做最苦最累的事情拼出來的，而京東未來的發展除了更加拼，別無捷徑」。他稱，不會強制要求員工加班，但「鼓勵大家全情投入，高效產出」。

口頭通知執法難 自願加班無補水

其次，《中國青年報》指出，很少公司會將「996」制度列入規章，多數是口頭通知，或是以加大工作量、設立淘汰機制等讓員工不得早放工，令執法有難度。

《BBC》引述中國政法大學社會法研究所所長婁宇分析指出，中國目前幾部法律法規，雖然規定了工時及加班上限，但公司在標準工作時間內安排了很多工作，勞動者不得不延長工作時間，是無法要求支付加班費的，因為是「自願加班」。

工傷不包過勞死 「你不行換別人上」

至於中國工傷保險條例，目前只規定7種工傷，不包含過勞死，因此勞工加班致傷、致死難以循法律途徑追究。

最後，中國每年有800多萬名大學生畢業，部份企業高層可能抱着「你不行換別人上」的心態，來盡量利用過剩的勞動力。

面對這種形勢，官媒紛紛發表或引用評論文章，認為要重新審視加班文化。

部份公司可能故意大量增加工作量，讓員工不得不超時工作，變相成為自願加班。（中新社）

評論稱不能再以低標準看待勞工權益

其中一篇多方轉載的是《新京報》的評論，認為就算行業有特殊性，亦不代表「加班有理」，如過度加班而不支付相應薪酬，就是涉嫌違法，互聯網企業亦不例外。

文章指出，改善勞動者權益是現代社會進步的重要指標，中國經濟發展不能再以某種「低標準」去看待加班，以及去看待人們的工作、生活狀態。這不單止是企業的事，更涉及整個社會系統，例如工作機會、生活成本、勞動者權益法律保護的多項問題。

瀏覽器屏閉996.ICU 稱是惡意網站

目前內地多個瀏覽器包括QQ、360等，已經屏蔽了「996.ICU」的Github網址，訪問時除了出現「出錯」頁面，部份會稱「這是惡意網站」，或「本次訪問被非法劫持不建議訪問」。

到底誰是「非法」、誰是「惡意」，看來官方一日不嚴厲出手，情況一日都未明朗。