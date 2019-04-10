內地戲院太泛濫　一個五線城市有36間影院　場均觀影只有6人

內地科幻電影《流浪地球》早前在內地大收逾46億元（人民幣，下同）票房，令人得以一覷內地電影市場的驚人潛力，但風光背後卻是一片狼藉，內地今年首季票房收入按年跌近8%，更有戲院每場電影的平均觀影人數不到一人，以平均票價38.8元計算，真的隨時連電費都比唔起。

小城市有36間戲院

為什麼內地電影業突然步入寒冬？首先，過往內地電影業時有票價補貼機制，令原價數十、甚至上百元的電影，最後以6元、9.9元等極低價出售，不過去年起票價補貼政策取消，令去年內地電影市場總票房按年大減16億元。

在內地電影票房下跌的同時，影院和銀幕數量卻繼續高速擴張。2017年中國銀幕數已超越北美，成為全球電影銀幕最多的單一電影市場，去年內地再新增銀幕逾9,300塊，單是今年亦已新增影院511間，新增影廳3,200個。據內媒報道，山西省一個標準的五線小城市，影院數量便有多達36間。

平均只有6個人觀看

僧多粥少下，戲院常常門庭冷落，據報即使在黃金時段看電影，都能享受包場的待遇。《證券日報》訪問的觀眾就指，春節檔後，就沒甚麼人來戲院，每次看電影都只有幾個人，觀影體驗很好。

《證券日報》報道統計，內地今年4月份一線至五線城市的場均人次分別為16、11、9、7、6。即是五線城市的戲院每播一次片，平均只有6個人觀看。