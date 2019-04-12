【英國脫歐】脫歐期限再延長　料英鎊續弱　對英國經濟擔憂緩和

歐盟領袖終同意英國延期脫歐，將脫歐期限延長至10月31日，並會在6月作出檢討。雖然成功再一次延期，避免短時間內硬脫歐，但英國脫歐進程拖延已久，遲遲未達成到各方同意的協議，未來情況也未許樂觀。雖然英國上下議院均通過阻止無協議脫歐草案，但實際上卻是無從杜絕無協議脫歐可能，而現在種種跡象仍顯示脫歐有機會走向一個無解結局。

中國銀行預計指，雖然脫歐限期得以延長，英鎊投資者仍面臨額外風險，如果英國需要重新進行大選，英國將有一段較長政治不確定性時期，會對英鎊構成潛在下行風險，屆時英鎊幾可肯定失守1.30關口，甚至更低水平。

倫敦資本集團的勞勒（Jasper Lawler）亦同意，排除硬脫歐對英鎊的支持不會維持太久，預計維持在1.3水平，但若文翠珊下台，形勢就會改變。他又表示，英鎊走勢似乎開始對脫歐的局勢變化感到「麻木」。

對英國經濟影響有限

有分析指，即使硬脫歐真的發生，對英國經濟帶來的更多是波動，是市場信心上的衝擊，料短時間內便會平復，而非出現長時間的經濟結構改變。即使英國脫歐，作為投資中心或金融中心的優勢仍可保持，亦料可保住美國的強勢產業。

事實上，本周公布的英國2月國內生產總值便按月增長0.2%，高於預期；按年增長2%，創下2017年11月以來最大增幅，顯示市場對英國脫歐對經濟損害的擔憂有所緩和。