人行季度例會微調貨幣政策風向　明言擴大金融雙向開放

2019年中國央行貨幣政策委員會第一季度例重新提出“把好貨幣供給總閘門”，此外指出進一步擴大金融高水準雙向開放。

2019年人民銀行貨幣政策委員會第一季度例會於4月12日召開。

與2018年第4季度例會相比，此次例會關於貨幣政策的表述有所調整，貨幣總閘門的說法再次出現在貨幣政策委員會的例會中，會議強調要“把好貨幣供給總閘門”。在2018年第4季度例會時並未提及貨幣供給總閘門的相關說法，此前在2018年第3季度例會時曾提出要“管好貨幣供給總閘門”。

在對經濟形勢表述更為樂觀的情況下，央行還對金融市場提出了新看法。在金融改革方面，央行闡述為，“繼續深化金融體制改革，健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，穩妥推進利率等關鍵領域改革，進一步疏通貨幣政策傳導管道。”

工銀國際首席經濟學家程實則表示，當前中國央行正處於較為舒適的政策環境之中。一方面，人民幣幣值持續企穩，減弱了貨幣政策的外部約束。另一方面，越過一季度末的短期高峰之後，4月初貨幣市場利率再度回落，民間借貸利率保持平穩，表明市場流動性依舊維持于合理充裕的合意水準。

中國注重貨幣政策的預調、微調（視覺中國）

此外，會議指出，進一步擴大金融高水準雙向開放（此前為“進一步擴大金融對外開放”），提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力（新增表述），提高參與國際金融治理能力（新增表述，刪除“增強金融業發展活力和韌性”）。

分析指出，“雙向開放”意味著今年除了繼續在引入外資方面擴大開放外，或許中國在推動中國金融業“走出去”方面也會有所動作。

中國光大集團董事長李曉鵬強調，金融高水準開放對優化金融格局將會發揮重要作用。金融開放會意味著市場競爭更加激烈，市場更開放後，會有更多金融機構，特別是更多新的金融機構湧現在中國金融市場。高水準開放會增加更多融資管道。金融開放後會進一步完善和豐富銀行體系，增強資本市場韌性，使融資管道更加暢通，降低融資成本。