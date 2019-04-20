中國房企負債率高漲　更強調「現金為王」　開始搶收、去庫存計劃

據《每日經濟新聞》報道，作為資金密集型行業，資金鏈對於房企而言至關重要。2019年，中國房地產企業的債務將迎來到期高峰。

當下，行業整體的負債率已經漲至高位。Wind資料顯示，A股上市的131家房企中，2018年第3季報負債合計7.89萬億元人民幣，較2017年年底的6.6萬億元人民幣，增長19.5%。

另一個方面，房地產行業的淨利潤率出現了一定程度的下調。據中原地產研究中心資料，76家已經發佈2018年年報的房企中，A股房企淨利潤率平均為11.9%，相比2017年平均12.1%有所下降。

負債率高企 惟利潤率走低

負債率高企而利潤率走低，諸多房企採取了相應的措施，比如，更加強調「現金為王」。在萬科2018年的業績推介會上，針對公司負債有所上升的問題，萬科首席財務官孫嘉提出，萬科的運營模式是現金為王、現金流為基礎的管理模式，公司自始至終希望保持穩健的負債水準。

據《每日經濟新聞》瞭解，一些大型房企在今年開年之後即開始了「搶收計畫」與「去庫存計畫」，其背後都顯示出以現金流為基礎的目標導向。典型的如泰禾，在開年之後就發起了「1號搶收計畫」，最終帶來10,000組來訪，實現單月認購50億元，為這家資金鏈緊張的房企減輕了一定的壓力。

另一家龍頭房企也在梳理各個城市公司去化較差、投資收益率較低的專案，發起了「去庫存」的計畫，並定期考核各個一線公司的完成情況。「對於未來，我們已經很謹慎了。」一名此房企的內部人士告訴《每日經濟新聞》。