機構：中美貿易戰升溫　料令美元兌人民幣升至7.3

中美貿易戰不僅沒有停止的跡象，而且美國總統特朗普近期的言請，加深外界對雙方談不攏的憂慮。有機構稱，受到貿易戰升溫的影響，美元兌人民幣升至7.3，最高至8。

路透中文網當地時間5月9日報導，星展集團研究部預估，若美國將2,000億美元的中國商品關稅從10%上調至25%，美元兌人民幣將升至7.3。在全面貿易戰的最糟狀況假設下--美國對所有中國商品都課征25%的關稅，美元兌人民幣可能升至接近8的水準，人民幣貶值同時也會對新興亞洲貨幣帶來負面影響。



星展集團目前維持美元兌人民幣今年走升向7.0靠近的預估。

報告指出，中美貿易戰從2018下半年開始升溫，而美國經濟成長的狀況較中國穩定。美國首季GDP年增率已連續三季超過3%，且聯儲局暫停升息措施，態度轉趨鴿派。至於中國官方採取寬鬆貨幣和財政政策，以應對供給面壓力，因此第一季GDP年增率維持在6.4%。

報告稱，人民幣兌美元在2015年8月一次性貶值後，每年走勢均6.5至7之間。為了達到經常帳收支佔GDP比處於0%附近，較低但能夠延續的6%至6.5%經濟成長率，並在環境允許下採取降楨桿措施等目標，中國官方應會偏好維持人民幣匯價穩定。