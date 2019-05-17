美國封殺令威力大　中興傳曾陷停產破產邊緣　華為會否步後塵？

中美貿易戰升溫，美國本周連出兩招擬全面封殺華為。第一招是從供應着手，將華為與68間關聯公司列入黑名單，禁止美企向這些公司供應科技和零部件，今日起生效。第二招是從需求入手，美國總統特朗普簽署行政命令，宣布當地進入「全國緊急狀態」，禁止美國企業使用對國家構成安全風險的電訊設備商所製造的設備，雖未有提到任何具體公司或國家名字，但外界普遍相信是針對華為。

美國突然連環出招相信有兩大原因。首先是因為中美上一輪談判未有成果，雙方重回關稅戰局面，很大機會要待6月底的日本G20峰會，特朗普和中國國家主席習近平會面，才會有進一步解決的希望。在這期間，特朗普除了宣布增加對華貨品的關稅外，便是透過封殺華為，曲線向中國施壓。

除了貿易戰因素外，美國也實在怕華為。華為是中國創新能力最高的公司之一，5G技術領先全球，智能手機銷量今年亦有機會成為全球一哥。美國深信華為受中央控制，自然擔心身處「敏感」的電訊行業的華為會對美國國家安全構成威脅。

特朗普宣布對華為的禁令可曲線向中國施壓。（路透社）

中興被封殺後傳要停產

不少人將是次美國對華為的禁令跟對另一中國企業中興的禁令相提並論。電商製造商中興是因違反了美國對伊朗的出口禁令，由2016年開始便被美國實施出口管制，至去年4月更是遭「全面執殺」，美國禁止所有美國企業向中興提供零部件和技術。「封殺令」對中興業務有很嚴重的打擊，公司聲明指該決定嚴重危及公司生存。

當時有分析稱中興存貨或只能支撑兩個月，傳出中興多個生產線停產，《福布斯》更刊登文章指中興通訊將無法營運並要申請破產。對中興來說，幸好美國至7月便解除禁令，可以繼續營運。

雖然是次華為並非如中興般有具體的罪名、罪證，便突然被美國下「封殺令」，但外界同樣關注華為會否步中興後塵，被美國打到「無還擊之力」。

「封殺令」後，中興聲明指該決定嚴重危及公司生存。（路透社）

15.7%零部件採購自美國公司

據《BBC》報道，華為去年採購零部件共花約700億美元，其中有110億美元（即約15.7%）都是採購自美國公司，可見美國這次的採購禁令肯定會對華為的電訊和手機製造構成一定打擊。但相較中興，華為明顯「有備而來」，華為公告指公司已做好準備，《日本經濟新聞》報道更引述消息人士指，華為早於半年前開始已囤積一年生産所需的關鍵零部件，為貿易戰的不確定性做準備。

此外，有分析指在中國向美國採購的零部件當中，微晶片是中國較弱的一項。但華為於這一方面投入巨資研發多年，研究機構Strategy Analytics數據指，華為現時智能手機有75%晶片都是自家做，主要來自華為其下的海思半導體（Hisilicon），業界評海思技術水平接近高通（Qualcomm）。

特朗普封殺華為的決定，長遠來說對美國未必有利。（路透社）

華為或借機走向「科技自立」

美國宣布「封殺令」後，華為海思總裁何庭波便向員工發信指，公司多年前已預計有不能獲得美國先進晶片的一天，為此研發和打造了「備胎」計劃。他聲言，這些備胎已「一夜轉正」，可確保了公司大部分產品的戰略安全和大部分產品的連續供應，未來冀實現科技自立。

如果華為真如外界所估計，已囤積一年生産所需的關鍵零部件，那麼至少可以為它們爭取寶貴的一年時間。若數個月內，中美貿易談判已可順利完成，料美國對華為的禁令也會取消，對華為影響有限。

但若中美談判破裂，或禁令延續一年之久，無可避免會對華為營運有不少影響，但估計遠不會發展至中興那麼嚴重。且在這段期間，亦逼使華為和中國科技加速「自立」，對美國長遠來說，未必是好事。華為聲明所強調，這決定會影響美國數以上萬計就業職位，非完全是空話。