《人民日報》發文談華為：中國不可能買來現代化　堅持科技自立

美國對華為的極限施壓讓中國更加意識到堅持科技自立，把關鍵技術的重要性。《人民日報》發文《科技自立，時不我待》指出，今天華為遭遇的「極限施壓」再一次證明，中國不可能買來一個現代化，只有堅持科技自立，把關鍵技術、核心裝備牢牢掌握在自己手中，才能從根本上保障國家經濟安全，邁出高質量發展的鏗鏘步伐。

文章指出今日中國，已擁有世界最大規模研發隊伍、最多發明專利授權量，18.1萬家高新技術企業與13萬家科技型中小企業，正匯聚成科技自立的巨大潛能，誓將競爭與發展的主動權牢牢掌握在自己手中！

無獨有偶，《彭博》於周二（21日）發表評論文章稱，美國長期以來都聲稱中國企業華為構成了對國家安全的威脅，然而美國政府妄圖將該公司趕盡殺絕不僅失當，也極為不智。中國只會加倍在國內生產先進科技產品的努力。

事實也正是如此，在當前國際環境下，中國國內很多城市都在集成電路產業上加大投資力度和政策支持，將其作為重點發展的高科技產業。有媒體統計，從2018年以來，已有十多個中國內地城市緊鑼密鼓地推出集成電路政策。

科技實力才是中美競爭的關鍵。（視覺中國）

早在今年3月下旬，上海市委副書記、市長應勇在調研集成電路產業發展時就曾強調，集成電路是國之重器。打造集成電路產業高地，既是國家賦予上海的重大任務，也是上海發揮自身優勢、服務國家戰略的職責使命。

5月初，深圳市政府正式下發《深圳市進一步推動集成電路產業發展行動計劃（2019-2023年）》（以下簡稱「《行動計劃》」）以及配套的《關於加快集成電路產業發展若干措施》。

可以說，相比於貿易領域的"邊打邊談"，中美兩國在科技領域上的碰撞更加激烈。

倫敦政經學院教授金刻羽在今年的達沃斯論壇上分析，中美之間在貿易領域並不是競爭關係而是互補關係，卻依然還在打貿易戰。但科技領域，則是完全另一番光景，比如人工智能等，如果拉到了更多的數據和市場，就會有更大的機遇，因此中美在這個具體領域就會進行真正頭頂頭的競爭。