中國5G提前商用有一個很重要的原因

當前，全球5G正在進入商用部署的關鍵期，中國將於2019年正式進入5G商用元年。分析稱，中國發放5G牌照，不僅是通信產業的利好，也傳達出對中國經濟和世界經濟的利好。

中國工業和信息化部（工信部）在官網通告，中國5G已經具備商用基礎，近期將發放5G商用牌照。中國將正式進入5G商用元年，此前業界多認為5G的商用元年將在2020年。

工信部在公告中表示，堅持自主創新與開放合作相結合，中國5G產業已建立競爭優勢。5G標準是全球產業界共同參與制定的統一國際標準，中國聲明的標準必要專利佔比超過30%。

工信部在公告中同時強調，在技術試驗階段，諾基亞、愛立信、高通和英特爾等多家海外企業已深度參與，中國一如既往地歡迎海內外企業積極參與中國5G網絡建設和應用推廣，共同分享中國5G發展成果。

有分析指出，在中美貿易談判陷入僵局，全球經濟增長陷入低迷的背景下，中國發放5G牌照做大5G蛋糕，將給中國經濟和世界經濟帶來信心。

中國經濟正在向高質量發展轉型，5G將給各行各業帶來改變，助推各行各業數字化、智能化革命，助推中國經濟高質量發展。

中國信息通信研究院的《5G產業經濟貢獻》稱，在經濟社會直接貢獻方面，預計2020年至2025年期間，中國5G商用直接帶動的經濟總產出達10.6萬億元人民幣（1元人民幣約合0.145美元），直接創造的經濟增加值達3.3萬億元人民幣；間接貢獻方面，預計2020年至2025年期間，中國5G商用間接拉動的經濟總產出約24.8萬億元人民幣，間接帶動的經濟增加值達8.4萬億元人民幣；就業貢獻方面，預計到2025年，5G將直接創造超過300萬個就業崗位。

中國5G產業發展的速度很快。（視覺中國）

中國工程院院士鄔賀銓認為，5G剛起步時依然以消費市場為主，但它最大的意義是工業互聯網，到2035年左右，將有80%的應用與工業領域相關。鄔賀銓介紹，5G的3個典型業務場景都和工業互聯網相關，2035年，預計增強移動寬帶業務市場規模將達到4.4萬億美元，高可靠、低時延業務市場規模將達到4.3萬億美元，大連接業務市場規模將達到3.6萬億美元。