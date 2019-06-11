貿易戰升級首月　中國進出口數據展現三點韌性

昨日，中國海關總署發佈了2019年5月中國外貿進出口數據。數據顯示，5月份中國進出口總值為3,860億元（美元‧下同），按年下降3.4%。其中，出口額為2138億元，按年增長1.1%；進口額為1,721億元，下降8.5%；貿易順差為416億元，跌幅大增77.9%。

5月是特朗普（Donald Trump）政府擴大對中國輸美商品加徵關稅稅率的第一個月份。然而，中國的出口部門並沒有因中美貿易戰升級而產生較大困難。四十餘年的改革開放進程已經使中國深深融入全球產業鏈之中，中國5月的進出口數據體現出中國經濟在貿易戰中的三點韌性。

5月中美貿易戰再次升級。（視覺中國）

第一﹕中美產業互補且深入綁定，加徵關稅難以使美國在短期內擺脫對中國商品的依賴。中國海關總署統計數據顯示，5月中國對美國出口額為377億元，按年下降4.16%；中國對美國貿易順差為246億元，按憐擴大9.4%。

中國海關總署的出口數據統計貨物離岸價格（不包括貨物離開中國關境後的運費、保險費和其他費用），在美國加徵關稅的情況下，中國生產商出於「讓利」的考慮可能還會相應降低部分商品的離岸價格。同時，人民幣相對去年同期出現較大幅度的貶值。因此，在相同貿易條件下，5月中國輸美商品的數量可能並未減少。

此外，由於美國加征關稅的範圍更大更廣（相對於中國），美國對中國的貿易逆差本應收斂。然而，美國對中國商品的依賴程度遠大於中國對美國商品的依賴程度，因此美國對中國的貿易逆差非但沒有縮小，反而進一步擴大。

中國經濟在中美貿易戰中展現較強韌性。（新華社）

第二﹕中美貿易戰沒有打亂中國進行產業升級的步伐，中國出口商品中附加值較高的機電產品仍保持著較強的增長勢頭。2019年前5個月，中國機電產品出口額為3.8萬億元人民幣，按年升5.1%，佔出口總值的58.4%。其中，電器及電子產品出口額為1.7萬億元人民幣，按年增長6.3%；機械設備出口額為1.14萬億元人民幣，增長4.1%。相比之下，以人民幣計價，2019年前5個月中國出口總額僅表按年增長1.4%。

目前，中國人均國內生產總值（GDP）正逼近一萬元大關，中國經濟正處於突破「中等收入陷阱」的關鍵時期。產業升級是中國經濟發展的必由之路，也是符合中國人民福祉的必然選擇。即使「中國製造2025」等產業發展規劃引起美國政府的敵意，中國也應當堅持產業升級的道路。貿易數據證明，中高端製造業的發展增強了中國經濟的韌性。

第三﹕中國與世界其他經濟體的貿易關係日益緊密，「一帶一路」成為拉動貿易增長的新引擎。2019年前5個月，東盟超越美國成為中國第二大交易夥伴。中國與東盟貿易總值為1.63萬億元人民幣，按年增長9.4%，佔中國外貿總值的13.5%。中國的最大貿易夥伴仍為歐盟，中歐貿易總值為1.9萬億元人民幣，增幅為11.7%，佔中國外貿總值的15.7%。相比之下，2019年前5個月，中美貿易總值為1.42萬億元人民幣，按憐下降9.6%。

同期，中國與「一帶一路」沿線國家的貿易總值高達3.49萬億元人民幣，按年增長9%，佔中國外貿總值的28.8%，比重較上年提升1.3個百分點。中國與歐盟、東盟以及「一帶一路」沿線國家的良好貿易表現為中國打贏中美貿易戰提供了充足底氣。