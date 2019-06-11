為何人行連續6個月增持黃金儲備？

人民銀行連續6個月增持黃金儲備，期間淨增持黃金儲備237萬盎司。那麼，為何中國央行連續6個月增持黃金儲備呢？

《澎湃新聞》報道，截至5月末，央行黃金儲備已達6,161萬盎司（折合1,916噸），位列全球黃金儲備的第六。過去10年，中國先後三次增持黃金儲備，第一次為2009年4月份，當時增持1460萬盎司至3,389萬盎司（儲備量超過了日本）。第二次為2015年6月至2016年10月，期間增持2,473萬盎司至5,924萬盎司（儲備量超過了俄羅斯）；第三次是自2018年12月起，至今的增持階段。

目前，全球各國的黃金儲備資料只更新至2019年3月末，按照Wind統計，3月末全球黃金儲備3.4萬噸，較危機前（2007年末）增加了4,052噸，其中在全球黃金儲備增持中，俄羅斯和中國分別貢獻了42%和32%，而且自2018年下半年以來，俄羅斯加大了黃金儲備的增持力度，截至2019年3月末已達2,168噸，再次反超了中國。

分析表示，擁有足夠的黃金儲備，會十分有助於一國打造新的國際支付中心。另外，在極端不確定環境下，一國的黃金儲備規模事關其貨幣當局維護幣值穩定的能力。